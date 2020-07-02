Игра получила улучшенную графику и новые функции. Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.

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