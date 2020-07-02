Игры

Piter.tvPiter.tvОпубликован трейлер игры Crysis Remastered

Игра получила улучшенную графику и новые функции. Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Вместо выпуска трейлера Crysis Remastered студия Crytek отложила релиз игры

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Crysis Remastered задержится после разочаровывающей утечки

3DNewsвчера в 13:57

Crytek отложила показ геймплея и выход Crysis Remastered

The GEEKвчера в 15:57

Выход Crysis Remastered перенесли из-за сливов

Cyber.sports.ruвчера в 13:24

Crytek отложила дату релиза Crysis Remastered и премьеру геймплея из-за утечек

CyberSport.ruвчера в 12:21

Crytek отложила релиз ремастера Crysis

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Crytek отложила выход ремастера Crysis из-за утечек

Игромания.рувчера в 11:09
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Авто

Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России

Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru 30 июня в 11:32
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Общество

ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
РИА Новости 02:35
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
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Здоровье

Врач-диетолог назвал пять самых вредных продуктов в магазинах

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты, которые можно приобрести в магазинах.
Известия Мордовии вчера в 09:15
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
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Общество

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

РИА Новости вчера в 16:16
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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Общество

Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса

Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
RT на русском 02:30
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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Здоровье

Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог

Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
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Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

РИА Новости вчера в 22:38
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Хоккей

«Автомобилист» начнет подготовку к сезону КХЛ на базе в Рефтинском

Хоккеисты «Автомобилиста» выйдут из отпуска 18 июля. На этот день запланирован старт предсезонной подготовки.
Правда УрФО 30 июня в 06:38
Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
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Происшествия

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

Вести.Ru 01:47
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Экономика

Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»

Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ 02:13
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
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Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
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Общество

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Шоу-бизнес

Бывшая самая молодая миллиардерша обнажила грудь на фотографии

Недавно Дженнер считалась самой молодой миллиардершей в мире, но в мае ее лишили этого статуса.
ИнфоСМИ вчера в 15:55
Общество

В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
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Туристы назвали Петербург самым впечатляющим российским городом

Туристы дали Петербургу звание города, оставляющего самые яркие впечатления.
Телеканал Санкт-Петербург 01:32
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Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили о технических ограничениях игры

Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10.
REGNUM 02:04
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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