Политика
ТАССОпубликован указ о назначении Примакова главой Россотрудничества
Указ президента РФ Владимира Путина о назначении члена комитета Госдумы по международным делам Евгения Примакова на должность главы Россотрудничества опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Суд изменил Владимиру Быкову меру пресечения
С конца прошлого года Быков находился под домашним арестом.
Бизнес-новости в Кирове 09:43
Общество
В Башкирии на один день запретят продавать алкоголь
По словам министра молодежной политики и спорта РБ Руслана Хабибова, в Уфе День молодежи пройдет на новой Набережной.
ProUfu.ru 08:29
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Общество
На Бору открыли незаконный памятник Сталину
Напомним, неделю назад стало известно, что в районе дома № 90 на улице Луначарского начали возводить новый монумент Сталину.
Ньюс-НН вчера в 08:36
Политика
В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции
«Одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции — вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции», — сказал Климов.
РБК 10:08
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок автомобилей
Деловое.ТВ 09:41
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Футбол
Дортмундская «Боруссия» сообщила о переходе Тома Менье
По словам самого Менье, дортмундцы играют в тот футбол, в который он намеревался играть, он — захватывающий, аутентичный.
ProstoProSport 11:21
Общество
Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию
Правительство России смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 11:48
Армия и оружие
Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади
Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости вчера в 05:24
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Игры
Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire
Игромания.ру вчера в 09:54
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:26
Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Автоспорт
Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле
Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.
CT news вчера в 20:08
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия
Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео
Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка.
Lenta.ru 11:49
Общество
Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла россиянок
Николай Лукашенко, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, вместе с отцом посетил парад Победы в Москве.
Территория новостей 09:46
Футбол
«Динамо» намерено сыграть дерби против ЦСКА основным составом
Московское "Динамо" намерено сыграть дерби против ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) основным составом.
Газета.Ru 10:36
Экономика
Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
RT на русском 07:52
Происшествия
Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 23 июня в 16:16
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15