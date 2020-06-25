Политика

ТАССТАССОпубликован указ о назначении Примакова главой Россотрудничества

Указ президента РФ Владимира Путина о назначении члена комитета Госдумы по международным делам Евгения Примакова на должность главы Россотрудничества опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
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Новым главой Россотрудничества стал внук Примакова

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РЕН ТВ07:03

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