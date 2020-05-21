Коронавирус

Московский Комсомолец ТулаМосковский Комсомолец ТулаОпубликована актуальная карта коронавируса Тульской области

Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных. По данным на 21 мая, в регионе зафиксировано уже 2 824 факта заражений. Только за этот четверг к статистике прибавилось 89 больных.
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Коронавирус в Тульской области: карта заболеваемости

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За сутки в Тульской области 97 человек заразились коронавирусной инфекцией

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В Тульской области 24 мая – 97 новых случаев коронавируса

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Опубликована обновленная карта распространения в Тульской области COVID-19

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Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 24 мая

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Обновленная интерактивная карта Тульской области с адресами очагов коронавируса на 24 мая

Тульские новости06:09
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
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Политика

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
8,5K
Общество

В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
1,6K
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
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Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва вчера в 21:43
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Происшествия

Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены

Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
Вести.Ru 08:59
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Экономика

Аргентина допустила девятый дефолт в своей истории

Как и ожидалось, правительство не провело просроченный 30 днями ранее платеж. Это уже девятый дефолт в истории страны.
Ведомости вчера в 08:41
1
Происшествия

19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
REGNUM вчера в 08:12
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Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником

О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru 22 мая в 10:38
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Политика

Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
1,1K
Происшествия

Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии

Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
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Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru 22 мая в 14:38
5
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Кино

HBO Max показал первое промовидео режиссерской «Лиги справедливости»

Не успела прогреметь весть о том, что «Лига справедливости» в редакции Зака Снайдера все-таки будет показана широкой общественности, как сервис HBO Max, который ее, собственно, и покажет, опубликовал первое промовидео ленты.
Киноафиша России 22 мая в 08:53
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение к мусульманам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Москва 24 вчера в 17:35
611
Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль 22 мая в 13:18
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Происшествия

Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
РИА Новости вчера в 11:22
92
Общество

NYT выпустила номер с именами умерших от коронавируса на первой полосе

Воскресный номер газеты The New York Times вышел с первой полосой, полностью состоящей из имен американцев, умерших от коронавируса.
Ведомости 04:38
28
Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
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Футбол

Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»

Спорт-Экспресс вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова после подозрения на инсульт отказалась от алкоголя

Ранее стало известно о госпитализации знаменитости из-за ухудшения здоровья. Буланова попала в реанимацию в связи с подозрением на инсульт.
Дни24 вчера в 09:16
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Общество

Депутат Госдумы Нилов оценил перспективу снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема.
Коммерсантъ вчера в 13:40
1,5K
Общество

За сутки в России выявили 8599 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ было выявлено 8599 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 03:39
Футбол

Президент «Лиона» призывает возобновить сезон во Франции

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен.
Спорт-Экспресс вчера в 17:56
Происшествия

Против основателя паблика «Омбудсмен полиции» возбудили новое дело

Полиция возбудила новое уголовное дело против основателя и одного из администраторов паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, заявил глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.
Московский Комсомолец вчера в 08:56
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Политика

В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
6
Здоровье

В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом

RT на русском 07:11
4
Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 05:00
152
Общество

Минздрав разъяснил порядок страховых выплат медикам при пандемии

По результатам расследования в Фонд социального страхования направляется справка, на ее основании готовятся документы на страховую выплату, разъясняет Минздрав.
Газета.Ru 08:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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