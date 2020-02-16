Экономика
Вести.RuОпубликована декларация о доходах Ермака
Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал свои доходы. На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции опубликована декларация, согласно которой он заработал 10,4 тысячи долларов в 2019 году.
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Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
Экономика
Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций
Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифан»
Второй контрольный матч, которые самарские «Крылья Советов» провели в воскресенье, 16 февраля, в рамках третьего учебно-тренировочного сбора, оказался гораздо успешнее, чем первый.
Общество
Москва вошла в топ-5 самых безопасных городов для ресторанного бизнеса
По данным исследования компании «Delta Системы безопасности», чаще всего вывозы быстрого реагирования поступают в Уфе, Набережных Челнах и Сочи.
Происшествия
Самолет Уфа-Пхукет сменил курс и приземлился в Москве
Самолет, который следовал рейсом Уфа-Пхукет, сменил курс и приземлился в аэропорту Москвы.
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Очень часто можно увидеть, что пользователи заклеивают камеры клейкой лентой, но специалист по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария отмечает, что лучше так не делать так как клейкая лента может повредить оптику.
Общество
Детские сады эвакуируют в крупнейших городах Дальнего Востока
Детские сады эвакуируют утром в понедельник, 17 февраля, во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили в администрациях городов.
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России
Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
Баскетбол
Команда Леброна победила команду Янниса в матче звезд НБА
Команда Леброна Джеймса победила команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА — 157:155.
Культура
В Большом театре прошла премьера оперы «Садко»
Биатлон
РУСАДА подтвердила дисквалификацию биатлониста Устюгова
У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть информация о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова.
Шоу-бизнес
Уход из королевской семьи изменил отношения Меган Маркл и принца Гарри
Выход из королевской семьи сказался на отношениях принца Гарри и Меган Маркл.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
Политика
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Россия и Турция продолжают сотрудничество по итоговому соглашению по сирийскому Идлибу.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Экономика
Мишустин хочет сделать с пенсиями то, чего не сделал Медведев
Правительство Михаила Мишустина «без нытья и раскачивания» принялось править пенсионную систему, выдвинув идею о снижении страховых взносов с зарплаты в Пенсионный фонд, сообщает PRIMPRESS.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Футбол
На видео попало нападение на фанатов воронежского «Факела» на Кипре
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка
Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
Политика
Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Культура
Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о шоу «Док-Токе»
Новое ток-шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», первый выпуск которого вышел 10 февраля, вызвало неоднозначную реакцию у пользователей.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.