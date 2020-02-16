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Общество В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

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Биатлон РУСАДА подтвердила дисквалификацию биатлониста Устюгова У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть информация о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова.

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