Экономика
Вести.RuОпубликована декларация о доходах Ермака
Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал свои доходы. На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции опубликована декларация, согласно которой он заработал 10,4 тысячи долларов в 2019 году.
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На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции опубликована декларация, согласно которой он заработал 10,4 тысячи долларов в 2019 году.Вести.Ruвчера в 06:16
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