Экономика

Вести.RuВести.RuОпубликована декларация о доходах Ермака

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал свои доходы. На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции опубликована декларация, согласно которой он заработал 10,4 тысячи долларов в 2019 году.
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с чего всё началось
На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции опубликована декларация
, согласно которой он заработал 10,4 тысячи долларов в 2019 году.
Вести.Ruвчера в 06:16

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Новый глава офиса Зеленского задекларировал $10,4 тысячи доходов

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В России появился новый метод воровства персональных данных

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В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
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Украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Офиса президента Украины Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заслуженный юрист Украины. На посту руководителя Офиса президента отвечал за коммуникацию, правовые и политические вопросы.
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