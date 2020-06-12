Коронавирус
ИзвестияОпубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
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Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Армия и оружие
США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com вчера в 02:30
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции
В Оренбуржье на 1 неделю продлили режим самоизоляции — до 21 июня. Своответствующие изменения внесены в указ губернатора Дениса Паслера.
1743.ru 09:40
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
ИнфоСМИ вчера в 07:57
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service вчера в 12:50
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
REGNUM 07:03
Происшествия
Рабочий пострадал при демонтаже спорткомплекса в Петербурге
В Петербурге госпитализирован рабочий, сломавший позвоночник при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 08:37
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в этом году
Рок-фестиваль «Нашествие», который традиционно проходит в селе Большое Завидово в Тверской области, в 2020 году не состоится.
Общественное телевидение России вчера в 15:14
Происшествия
В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар
Пожар произошел в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 09:41
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Происшествия
В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
RT на русском 09:32
Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Автоспорт
Гран-при России могут перенести на октябрь
Спорт день за днем 07:36
Здоровье
Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Мангу «Шаман Кинг» снова экранизируют, сообщает Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта. Аниме-сериал выйдет в апреле 2021 года.
Афиша Daily 06:23
Общество
Названы сроки окончания первой волны коронавируса
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
Авто
Производство электрокаров оказалось убыточным
Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
SpeedMe 10 июня в 04:37
Общество
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43