Коронавирус

ИзвестияИзвестияОпубликована карта выхода регионов России из ограничений

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
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Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

RT на русском07:26

Появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции

РБК06:42

Россиянам с помощью карты показали, как страна выходит из самоизоляции

Петербургский дневник04:59

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода регионов из режима ограничений

ТАСС05:38

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

РИА Новости05:50

Опубликована карта выхода России из самоизоляции

Lenta.ru04:41

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

Газета.Ru04:27
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Общество

В Белоруссию начала поступать нефть из США

Piter.tv вчера в 08:46
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Армия и оружие

США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com вчера в 02:30
80
Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
23
Общество

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции

В Оренбуржье на 1 неделю продлили режим самоизоляции — до 21 июня. Своответствующие изменения внесены в указ губернатора Дениса Паслера.
1743.ru 09:40
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
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Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца

Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
ИнфоСМИ вчера в 07:57
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
REGNUM 07:03
Шоу-бизнес

На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

StarHit.ru 04:00
Происшествия

Рабочий пострадал при демонтаже спорткомплекса в Петербурге

В Петербурге госпитализирован рабочий, сломавший позвоночник при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 08:37
Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
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Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

REGNUM 01:16
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Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
2,2K
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество

Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в этом году

Рок-фестиваль «Нашествие», который традиционно проходит в селе Большое Завидово в Тверской области, в 2020 году не состоится.
Общественное телевидение России вчера в 15:14
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Происшествия

В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар

Пожар произошел в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 09:41
Происшествия

В Омске молния попала в газопровод и оставила без газа 70 тыс. человек

Интерфакс 07:52
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Происшествия

В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта

Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
RT на русском 09:32
Общество

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Автоспорт

Гран-при России могут перенести на октябрь

Спорт день за днем 07:36
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Здоровье

Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области

На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
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Культура

Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Мангу «Шаман Кинг» снова экранизируют, сообщает Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта. Аниме-сериал выйдет в апреле 2021 года.
Афиша Daily 06:23
Общество

Названы сроки окончания первой волны коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
Авто

Производство электрокаров оказалось убыточным

Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
SpeedMe 10 июня в 04:37
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Общество

В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
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