Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

Общество Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ. 4

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Происшествия В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.

Происшествия Рабочий пострадал при демонтаже спорткомплекса в Петербурге В Петербурге госпитализирован рабочий, сломавший позвоночник при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 26

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Общество Названы сроки окончания первой волны коронавируса Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.

Авто Производство электрокаров оказалось убыточным Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток. 4