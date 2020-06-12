Коронавирус

RT на русскомRT на русскомОпубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Отмечается, что на карте разными цветами представлены четыре разных этапа снятия ограничительных мер.
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На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода регионов из режима ограничений

ТАСС05:38

Появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции

РБК06:42

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

РИА Новости05:50

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

RT на русском07:26

Россиянам с помощью карты показали, как страна выходит из самоизоляции

Петербургский дневник04:59

Опубликована карта выхода России из самоизоляции

Lenta.ru04:41

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

Газета.Ru04:27
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Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

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Происшествия

Серийного насильника и убийцу задержали правоохранители в Подмосковье

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Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
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У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
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Саудовская Аравия проигрывает в нефтяной войне

В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов.
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Происшествия

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Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены

В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
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На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
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Армия и оружие

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

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REGNUM 10 июня в 10:54
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Александрова выиграла первый матч после пандемии

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Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель.
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Общество

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Политика

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
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Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

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Украина получила первый транш МВФ в рамках новой кредитной линии

Напомним, что МВФ предоставил Украине новую кредитную линию в размере $5 млрд.
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
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Шведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости от сладкого всего за неделю.
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
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Общество

Памятник Черчиллю спрятали от протестующих в Лондоне

Защитным экраном памятник Черчиллю решили закрыть после того, как в прошлые выходные во время демонстрации на постаменте появилась надпись, обвиняющая бывшего премьер-министра страны в расизме, передает Reuters.
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Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
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Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС

Российская газета 10 июня в 22:32
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