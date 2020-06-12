Коронавирус
RT на русскомОпубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Отмечается, что на карте разными цветами представлены четыре разных этапа снятия ограничительных мер.
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Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома
Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37
Происшествия
Серийного насильника и убийцу задержали правоохранители в Подмосковье
В Подмосковье задержан подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
Агентство Москва 08:09
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Происшествия
Экс-полицейский попал под домашний арест из-за смерти мужчины в ОВД
Российская газета 06:53
Энергетика
Саудовская Аравия проигрывает в нефтяной войне
В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов.
MOS.news вчера в 10:11
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM 10 июня в 10:54
Теннис
Александрова выиграла первый матч после пандемии
Нева Спорт 07:11
Армия и оружие
Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак представил свою новую избранницу
Мурат опубликовал фото с ней по случаю своего дня рождения в своем аккаунте Instagram.
RuNews24.ru 06:13
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета вчера в 12:41
Финансы
Украина получила первый транш МВФ в рамках новой кредитной линии
Напомним, что МВФ предоставил Украине новую кредитную линию в размере $5 млрд.
REGNUM 08:10
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
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Общество
Шведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому
Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости от сладкого всего за неделю.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Общество
Памятник Черчиллю спрятали от протестующих в Лондоне
Защитным экраном памятник Черчиллю решили закрыть после того, как в прошлые выходные во время демонстрации на постаменте появилась надпись, обвиняющая бывшего премьер-министра страны в расизме, передает Reuters.
Вестник Кавказа 07:33
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru 02:43
Космос
Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС
Российская газета 10 июня в 22:32