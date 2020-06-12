На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. Как видно из карты, большинство регионов сейчас находятся на первом этапе.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 96

Экономика Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники. 163

Интернет Новая функция поиска появится в WhatsApp Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp. 25

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 629

Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днём России Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 86

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Общество Глава Минздрава заявил, что снимать все ограничения пока рано Снимать все ограничения в регионах пока рано, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Политика В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 2,2K

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Политика Украина 15 июня откроет границу с Крымом В незалежной решили с 15 июня начать работу трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом. 16

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Политика МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.