Коронавирус
РИА НовостиОпубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции. На ней каждый субъект окрашен в один из четырех цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится.
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Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
Коммерсантъ 07:42
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Общество
Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре
Жаркая погода не приводит к снижению активности коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
РБК 11:17
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
Политика
Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО
Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 10:13
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Политика
ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11
Авто
В РФ начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили вчера в 11:47
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Здоровье
Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко
Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:44
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Политика
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Общество
Мурашко прогнозирует появление сразу нескольких вакцин от коронавируса
В России могут одновременно появиться сразу несколько вакцин от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко 12 июня в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:06
Экономика
Первый канал заявил, что погасил задолженность перед «Останкино»
Первый канал погасил задолженность перед Телевизионным техническим центром (ТТЦ) "Останкино" за 2019 год, платежи в текущем году идут по графику.
ТАСС 10 июня в 13:12
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к работе
Пресс-секретарь отметил, что Путин «работает постоянно», и, по словам Пескова, «глава государства вообще не может делать перерывов».
RT на русском 09:22
Общество
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова
Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего друга Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
Вести.Ru 08:45
Шоу-бизнес
Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»
Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru вчера в 12:56
Футбол
Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» отказался от подписания Дзюбы
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что клуб отказался арендовать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в 2018 году.
RT на русском 10:21
Политика
Песков сравнил работу пресс-секретаря с работой сапера
Важно уметь разъяснять вопросы, которые связаны с президентом России. Он отметил важность общения президента и его пресс-секретаря.
RuNews24.ru 10:35
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
Деловое.ТВ 04:11
Происшествия
Давидыч высказался против домашнего ареста Ефремова
Давидыч, который сам сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, жестко высказался против домашнего ареста Ефремова, передает канал "360".
Политика Сегодня 04:59
Космос
Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее
Сотрудники американской национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) выяснили, что другие галактики находятся ближе к нам, чем считалось ранее.
Афиша Daily 09:20