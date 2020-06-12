На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции. На ней каждый субъект окрашен в один из четырех цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится.

Общество Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе. 96

Общество Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре Жаркая погода не приводит к снижению активности коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Политика Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter. 188

Политика ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС). 37

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».

Здоровье Выявлен новый симптом коронавируса Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы. 334

Здоровье Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест. 5

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 153

Общество Мурашко прогнозирует появление сразу нескольких вакцин от коронавируса В России могут одновременно появиться сразу несколько вакцин от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко 12 июня в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". 1

Общество В Оренбургской области продлили режим самоизоляции Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области. 18

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего друга Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова. 7

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 179

Происшествия Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований. 36

Шоу-бизнес Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро» Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро». 1

Футбол Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» отказался от подписания Дзюбы Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что клуб отказался арендовать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в 2018 году.

Политика Песков сравнил работу пресс-секретаря с работой сапера Важно уметь разъяснять вопросы, которые связаны с президентом России. Он отметил важность общения президента и его пресс-секретаря. 21