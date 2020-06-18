Происшествия
RT на русскомАдвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова
Родственники погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отказались от денежной компенсации от артиста. Об этом заявил RT адвокат Александр Добровинский.
Читать в источнике
Оценить199
с чего всё началось
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу денежной компенсации, которую предложил актёр Михаил Ефремов.News.ru13:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:48, Ашберн
Общество
Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать
Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:22
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Политика
Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой
Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 14:37
Авто
Начались продажи китайской копии «Гелендвагена»
В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс 06:17
Кино
Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом
Актриса без лишней скромности даже называет игру Паттинсона великолепной.
Телепрограмма 03:39
Киберспорт
Осенью Apex Legends выйдет в Steam и на Nintendo Switch — между всеми платформами будет кроссплей
Осенью в Apex Legends появится кроссплей между всеми платформами, где будет доступен шутер, а именно — ПК (Steam и Origin), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 19:22
Транспорт
Такси в Москве обязали дезинфицировать машины после каждого заказа
В середине мая председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов сообщил, что для того, чтобы самостоятельно обеспечить дезинфекцию своего автомобиля, столичным таксистам нужно тратить более 7 тыс. руб. На эту сумму водители закупают средства индивидуальной защиты и салфетки для обработки поверхности.
РБК 16:12
Технологии
Microsoft пообещала максимально ускорить Windows 10 осенью
Компания Microsoft намерена внести значительные изменения в операционную систему Windows 10.
NewInform вчера в 13:00
Хоккей
«Спартак» усилился шведским защитником Юсе
Защитник Эмиль Юсе заключил однолетний контракт с московским «Спартаком».
Матч ТВ 10:26
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple и Google в высоком налогообложении
Основатель популярного мессенджера Telegram обвинил американские компании Apple и Google в том, что они взимают с разработчиков приложений слишком высокую комиссию.
Ридус 04:55
Футбол
Президент Ла Лиги: «Было бы идеально, если игрок совершит каминг-аут»
Думаю, что было бы идеально, если игрок совершит каминг-аут.
Евро-футбол.ру 17:15
Политика
МИД Литвы вызвал представителя посольства России
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за законопроекта о признании недействительным постановления с осуждением пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему.
Rambler News Service 15:37
Происшествия
Калужские следователи изучат видео танцев в бикини у монумента Победы
По предварительным данным, на видео две несовершеннолетние девушки в нижнем белье танцуют в чаше фонтана на калужской площади Победы на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери.
REGNUM 13:06
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Известия 11:55
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»
Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня.
РБК 09:37
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Здоровье
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Известия 16:56
Армия и оружие
Украина провела боевые испытания крылатой ракеты
На полигоне под Одессой впервые прошли летные испытания со штатной боевой частью крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 19:27
Транспорт
Светофор на Мира — Крайней переводят в трехфазный режим работы
Сахалин.Инфо 19:37
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину
«Газпром» приступил к работам по демонтажу труб, предназначавшихся для транзита природного газа через территорию Украины, сообщает агентство «РИА Новости».
Русская Планета 16 июня в 15:25
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
Космос
SpaceX построит плавучий космодром
SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости вчера в 08:32
Происшествия
Семилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии
Семилетний мальчик погиб от удара молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского залива.
Известия 16:10
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес
Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирался покупать дом на Рублевке стоимостью $55 млн.
Pravda.Ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
Шоу-бизнес
«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини
Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой 07:33