с чего всё началось

Родственники погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отказались от денежной компенсации от артиста. Об этом заявил RT адвокат Александр Добровинский.

Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова

Политика Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.

Авто Начались продажи китайской копии «Гелендвагена» В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».

Киберспорт Осенью Apex Legends выйдет в Steam и на Nintendo Switch — между всеми платформами будет кроссплей Осенью в Apex Legends появится кроссплей между всеми платформами, где будет доступен шутер, а именно — ПК (Steam и Origin), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Транспорт Такси в Москве обязали дезинфицировать машины после каждого заказа В середине мая председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов сообщил, что для того, чтобы самостоятельно обеспечить дезинфекцию своего автомобиля, столичным таксистам нужно тратить более 7 тыс. руб. На эту сумму водители закупают средства индивидуальной защиты и салфетки для обработки поверхности. 8

Хоккей «Спартак» усилился шведским защитником Юсе Защитник Эмиль Юсе заключил однолетний контракт с московским «Спартаком».

Технологии Павел Дуров обвинил Apple и Google в высоком налогообложении Основатель популярного мессенджера Telegram обвинил американские компании Apple и Google в том, что они взимают с разработчиков приложений слишком высокую комиссию. 172

Политика МИД Литвы вызвал представителя посольства России МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за законопроекта о признании недействительным постановления с осуждением пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему. 36

Происшествия Калужские следователи изучат видео танцев в бикини у монумента Победы По предварительным данным, на видео две несовершеннолетние девушки в нижнем белье танцуют в чаше фонтана на калужской площади Победы на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери. 181

Общество В Госдуме предложили снизить транспортный налог Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. 90

Общество Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта» Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня. 57

Армия и оружие Украина провела боевые испытания крылатой ракеты На полигоне под Одессой впервые прошли летные испытания со штатной боевой частью крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". 8

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,3K

Космос SpaceX построит плавучий космодром SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле. 11