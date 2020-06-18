Происшествия
РИА НовостиОпубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
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с чего всё началось
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу денежной компенсации, которую предложил актёр Михаил Ефремов.News.ru13:17
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