с чего всё началось

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

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Кино «Роскино» представит российскую киноиндустрию на Marche du Film Пресс-служба «Роскино» сообщает что более десятка отечественных кинокомпаний подтвердили свое участие в виртуальном Каннском кинорынке Marche du Film, который в этом году пройдет в онлайн-формате.