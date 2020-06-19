с чего всё началось

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Общество ФАС отрицает смягчение требований по предустановке ПО В сообщении ФАС говорится, что в проект постановления об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV не вносилось смягчений требований или специальных условий. 6

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 3K

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Общество В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании Аномально холодная погода придет на Урал и в некоторые регионы Сибири, а в центральной части страны температура понизится на 10 градусов. 818

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 2,9K

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Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке. 773

Экономика Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.

Финансы Центробанк планирует снизить ключевую ставку до исторического минимума Сразу на один процентный пункт снизит Центробанк ключевую ставку — она опустится до рекордных 4,5%, сообщает ПРАЙМ.

Политика Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года. 675

Здоровье Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса. 19

Общество В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений. 14

Единоборства Плющенко вызвал на ринг Навального Плющенко напомнил, что раньше мужчины выясняли отношения на дуэли, поэтому фигурист готов провести с Навальным боксерский бой. 9