Происшествия
РБКАдвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.
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с чего всё началось
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу денежной компенсации, которую предложил актёр Михаил Ефремов.News.ruвчера в 13:17
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Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
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Украинские боевики нанесли миномётный удар по окраине Донецка
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