с чего всё началось

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми. Девушка рассказывала, то в начале романа ее тяготила жизнь на два дома. В 2015 году Соколов не хотел, чтобы о романе знали родители девушки.

Армия и оружие Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.

Экономика Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Экономика «Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.

Общество Галкин высказался об отмене своих концертов Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.