Общество
Газета.RuОпубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми. Девушка рассказывала, то в начале романа ее тяготила жизнь на два дома. В 2015 году Соколов не хотел, чтобы о романе знали родители девушки.
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с чего всё началось
Сообщения убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в которых она рассказывала о своем романе с историком Олегом Соколовым, выложила на своей странице во «ВКонтакте» соседка по общежитию девушки.Телеканал 360°вчера в 09:08
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