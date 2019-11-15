Общество

Газета.RuГазета.RuОпубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми. Девушка рассказывала, то в начале романа ее тяготила жизнь на два дома. В 2015 году Соколов не хотел, чтобы о романе знали родители девушки.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось
Сообщения убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в которых она рассказывала о своем романе с историком Олегом Соколовым, выложила на своей странице во «ВКонтакте»
 соседка по общежитию девушки.
Телеканал 360°вчера в 09:08

Подробнее о событии

Опубликована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки с подругой

URA.Ruвчера в 10:28

Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове

РИА Новостивчера в 08:29

Обнародована переписка жертвы историка Соколова

Национальная служба новостейвчера в 07:53

Обнародована переписка убитой аспирантки с соседкой об историке-расчленителе

Lenta.ruвчера в 07:05

Опубликована переписка убитой Анастасии Ещенко об Олеге Соколове

News.ruвчера в 06:03

Опубликована переписка убитой Анастасии Ещенко об Олеге Соколове

Московский Комсомолецвчера в 05:27

«Не хотел, чтобы Настя общалась с его детьми»: Подруга Анастасии Ещенко поделилась неизвестными подробностями об отношениях «доцента-расчленителя» и его жертвы

КП - Санкт-Петербургвчера в 04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Политика

Путин поздравил президента Киргизии Жээнбекова с днем рождения

РЕН ТВ 01:51
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Происшествия

Большинство российских преступников оказались безработными

Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
Известия 02:26
Политика

ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
RT на русском вчера в 11:00
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM вчера в 13:21
Политика

Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
REGNUM 03:14
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

В Росбанке сообщили о сбое с операциями по картам

В ночь на 16 ноября в работе сервисов Росбанка произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в call-центре банка.
РБК 03:30
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Армия и оружие

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
RT на русском вчера в 22:44
Политика

В сенате США ждут от Турции «скорых» решений по С-400

Американские сенаторы ожидают, что "относительно скоро" Турция примет некие решения по покупке у России ЗРК С-400, и готовятся остановить свой законопроект об антитурецких санкциях, "если вопрос С-400 будет и правда решен".
РИА Новости 14 ноября в 17:07
Общество

Коллекторы дали рекомендации, как избежать просрочек по кредиту

Специалисты дали несколько советов, как избежать просрочки кредита.
Российская газета 02:34
Здоровье

В России хотят запретить хлеб без йода

С 1 июня 2022 года предложено готовить продукты с использованием йодированной соли.
Секрет фирмы вчера в 08:12
Общество

Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Российская газета вчера в 04:27
Происшествия

На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой

В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.
RT на русском 04:17
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Общество

Ученый Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию из-за «Крота»

Российский ученый Олег Ивашев-Мусатов повторил судьбу Барри Алибасова и попал в реанимацию из-за «Крота».
Актуальные Новости вчера в 10:06
Футбол

Луис Адриано женился на российской модели

Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Metaratings вчера в 03:05
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Наука

В борьбе с депрессией поможет йога и дыхательные практики

Ugpressa.ru 14 ноября в 02:36
Футбол

Тренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю

ТК Звезда 03:35
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Политика

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
РИА Новости 03:03
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science вчера в 03:57
Армия и оружие

Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения военно-воздушных сил и ПВО страны.
Российская газета вчера в 22:14
Наука

Летучие мыши не зависят от своих микробов

МИР 24 вчера в 19:39
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 14 ноября в 08:05
ещё по теме
Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, объединяющего военно-исторические клубы страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное