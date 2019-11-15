Общество

Газета.RuГазета.RuОпубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми. Девушка рассказывала, то в начале романа ее тяготила жизнь на два дома. В 2015 году Соколов не хотел, чтобы о романе знали родители девушки.
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с чего всё началось
Сообщения убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в которых она рассказывала о своем романе с историком Олегом Соколовым, выложила на своей странице во «ВКонтакте»
 соседка по общежитию девушки.
Телеканал 360°09:08

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Опубликована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки с подругой

URA.Ru10:28

Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове

РИА Новости08:29

«Не хотел, чтобы Настя общалась с его детьми»: Подруга Анастасии Ещенко поделилась неизвестными подробностями об отношениях «доцента-расчленителя» и его жертвы

КП - Санкт-Петербург04:05

Обнародована переписка убитой аспирантки с соседкой об историке-расчленителе

Lenta.ru07:05

Опубликована переписка убитой Анастасии Ещенко об Олеге Соколове

News.ru06:03

Опубликована переписка убитой Анастасии Ещенко об Олеге Соколове

Московский Комсомолец05:27

Обнародована переписка жертвы историка Соколова

Национальная служба новостей07:53
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