Общество

Газета.RuГазета.RuОпубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми. Девушка рассказывала, то в начале романа ее тяготила жизнь на два дома. В 2015 году Соколов не хотел, чтобы о романе знали родители девушки.
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с чего всё началось
Сообщения убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в которых она рассказывала о своем романе с историком Олегом Соколовым, выложила на своей странице во «ВКонтакте»
 соседка по общежитию девушки.
Телеканал 360°вчера в 09:08

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Опубликована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки с подругой

URA.Ruвчера в 10:28

Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове

РИА Новостивчера в 08:29

«Не хотел, чтобы Настя общалась с его детьми»: Подруга Анастасии Ещенко поделилась неизвестными подробностями об отношениях «доцента-расчленителя» и его жертвы

КП - Санкт-Петербургвчера в 04:05

Обнародована переписка убитой аспирантки с соседкой об историке-расчленителе

Lenta.ruвчера в 07:05

Опубликована переписка убитой Анастасии Ещенко об Олеге Соколове

News.ruвчера в 06:03

Опубликована переписка убитой Анастасии Ещенко об Олеге Соколове

Московский Комсомолецвчера в 05:27

Обнародована переписка жертвы историка Соколова

Национальная служба новостейвчера в 07:53
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ 13 ноября в 11:31
Общество

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Российская газета вчера в 19:31
Политика

Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Происшествия

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже получат 2,5 млн рублей

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты от Правительства Амурской области.
Life.ru вчера в 23:18
Политика

Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»

Наша версия вчера в 12:58
Футбол

МЮ подготовил 200 млн фунтов на зимние трансферы

«Манчестер Юнайтед» подготовил 200 миллионов фунтов стерлингов на зимние трансферы, сообщает The Mirror.
Soccer.ru вчера в 15:19
Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

РБК вчера в 16:36
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

Правительство повысило должностные оклады сотрудникам ФСИН

Кабмин увеличил должностные оклады руководителей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Парламентская газета вчера в 06:49
Шоу-бизнес

После новостей о пропаже Татьяна Доронина нашлась в больнице

Раньше телеведущий Андрей Малахов заявил, что Татьяна Доронина исчезла.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:44
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru вчера в 04:02
Кино

Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»

На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Piter.tv вчера в 11:58
Футбол

РФС надеется получить от Adidas новую форму для национальной сборной

Российский футбольный союз (РФС) надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для национальной сборной.
ТАСС Спорт вчера в 07:08
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Общество

ФСБ рассекретила информацию об эстонских карателях

Управление Федеральной службы безопасности по Псковской области рассекретило материалы уголовного дела о преступлениях, совершенных во время Великой Отечественной войны карателями из Эстонии.
РБК 13 ноября в 22:56
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии

REGNUM вчера в 21:28
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

РИА Новости вчера в 19:48
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru 14 ноября в 10:04
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Армия и оружие

Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи

Российская газета вчера в 22:14
Здоровье

Названы полезные продукты, резко повышающие уровень сахара в крови

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые полезные продукты, которые способны вызывать резкие скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, сообщает издание "Аргументы и Факты".
Ugpressa.ru 14 ноября в 15:45
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Музыка

Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на «Евровидении»

Вечерняя Москва вчера в 21:30
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известия вчера в 23:29
Главное