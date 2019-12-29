Происшествия
РБКАэропорт опубликовал хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета. В пресс-службе аэропорта сообщили, что в случае любого ЧП очень важно не упустить время, а также действовать четко и слаженно.
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Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.РБК00:36
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