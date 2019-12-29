Происшествия
Газета.RuОпубликована поминутная хронология авиакатастрофы под Алма-Атой
Международный аэропорт Алма-Аты, при вылете из которого потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал поминутную хронологию произошедшего. Пост опубликован на странице в Facebook.
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Полная хронология авиакатастрофы самолета Bek Air в Казахстане: пропал с радаров через минуту после взлета
Комсомольская правдавчера в 23:36
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
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