Происшествия

Газета.RuГазета.RuОпубликована поминутная хронология авиакатастрофы под Алма-Атой

Международный аэропорт Алма-Аты, при вылете из которого потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал поминутную хронологию произошедшего. Пост опубликован на странице в Facebook.
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