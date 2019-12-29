Происшествия
РИА НовостиОпубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего. В пятницу, 27 декабря, в 5.35 начинается регистрация, в 6.35 она заканчивается. Посадка на рейс окончилась в 7.03.
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