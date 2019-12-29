Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОпубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего. В пятницу, 27 декабря, в 5.35 начинается регистрация, в 6.35 она заканчивается. Посадка на рейс окончилась в 7.03.
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости02:17

Аэропорт опубликовал хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

РБК01:23

Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

Коммерсантъ01:52

В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы

RT на русском02:14

Опубликована хронология авиакатастрофы в Казахстане

URA.Ru01:20

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы под Алма-Атой

Газета.Ru00:45

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАССвчера в 23:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Происшествия

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Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Политика

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Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
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Bellator хочет провести последний бой Емельяненко в Москве

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер заявил, что хотел был организовать последний в карьере бой россиянина Фёдора Емельяненко в Москве.
RT на русском 03:16
Спорт

Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»

Новости Югры вчера в 12:00
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
REGNUM вчера в 21:16
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
Хоккей

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Чемпионат 01:35
Фигурное катание

Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
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Общество

В Москве началось прощание с Волчек

В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
РБК 01:28
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости вчера в 13:18
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Три «всадника»: инфекции, опиоиды и вейп

Особенно отмечаются ураганы на Багамах, унесшие жизни 61 человека, и на Бермудах, оставившие 80% населения (более 27 000 человек) без электричества.
Индикатор 27 декабря в 06:06
Шоу-бизнес

Подписчики обнаружили оптическую иллюзию на фото Полины Гагариной

Поклонники певицы Полины Гагариной обнаружили на одной из ее фотографий в Instagram оптическую иллюзию.
Невские Новости вчера в 20:46
Происшествия

На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
Газета.Ru 02:38
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и насмерть замерз

В полицию Воркуты 23 декабря поступило сообщение о застрявшем в форточке мужчине на первом этаже дома по улице Дмитрова.
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Происшествия

Неизвестный с мачете напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке

Не менее пяти человек пострадали в результате нападения вооруженного мачете мужчины на прихожан синагоги в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.
Известия вчера в 23:29
Авто

Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году

Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
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В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

РИА Новости вчера в 22:11
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Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров

Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Российская газета вчера в 05:48
Футбол

Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»

Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
РИА Новости вчера в 16:04
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Шоу-бизнес

Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Газета.Ru 26 декабря в 07:12
Политика

Российского посла из-за слов Путина вызвали в МИД Польши

Ранее президент РФ очень резко высказался в отношении Юзефа Липского, польского посла в фашистской Германии, который в предвоенные годы одобрил идею фюрера выслать евреев из Польши в Африку.
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В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл

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Радио Sputnik вчера в 12:33
Наука

Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге

Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
N+1 26 декабря в 09:19
Наука

ВИЧ эволюционирует и становится более заразным

27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Портал Поиск 27 декабря в 10:00
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Lenta.ru вчера в 23:37
Происшествия

Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
REGNUM 02:54
Хоккей

Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто»

Одним из героев матча стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
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