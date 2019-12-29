Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОпубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

По некоторым данным, у судна отказал двигатель. Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы Fokker-100 авиакомпании Bek Air. "Чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты", - заявила пресс-служба аэропорта.
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с чего всё началось
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал
 поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.
РБК00:36

Подробнее о событии

Опубликована хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Газета.Ru03:59

Аэропорт опубликовал хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

РБК01:23

В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы

RT на русском02:14

Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

Коммерсантъ01:52

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости02:17

Опубликована хронология авиакатастрофы в Казахстане

URA.Ru01:20

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАССвчера в 23:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
Общество

Михаил Боярский снова нарушил правила парковки

НТВ 13:30
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
РБК 14:39
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ вчера в 21:17
Хоккей

Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею

РБК 15:47
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия 09:33
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Политика

Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

РИА Новости 15:19
Политика

Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:31
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Происшествия

У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
REGNUM вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
News.ru 08:00
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

РИА Новости 14:56
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Умер народный артист Константин Юченков

Газета.Ru 07:03
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 27 декабря в 09:03
Кино

Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»

Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
РБК вчера в 04:23
Политика

Две женщины отказались возвращаться на Украину по обмену пленными

Женщины Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировалось передать Украине в рамках обмена пленными, отказались возвращаться на Украину.
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Шоу-бизнес

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Телепрограмма 10:48
Футбол

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» объявили составы на матч АПЛ

ProstoProSport 10:45
Политика

Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина

Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти.
Газета.Ru 15:04
Транспорт

Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено

Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
ТАСС 14:50
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

РИА Новости 27 декабря в 17:19
Спорт

Вестберг обвинил Большунова в повреждении своей палки на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил Александра Большунова в том, что россиянин сломал ему палку во время четвертьфинального забега в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки "Тур де Ски".
РИА Новости 14:04
Происшествия

В российском городе Дед Мороз раздал детям снюс вместо конфет

Неизвестный в костюме Деда Мороза предлагал детям снюс (сосательный табак) вместо конфет.
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Происшествия

В страшной аварии на КАД погиб водитель иномарки

На внутреннем кольце КАД оборвалась жизнь 30-летнего водителя, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Петербургский дневник 13:40
Космос

На юге Китая начинают строить международный космический городок

О начале строительства с нового года международного космического городка на острове Хайнань (Китай) пишет 27 декабря «Хайнань жибао».
REGNUM 27 декабря в 08:59
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В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
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Названы фильмы, которые стоит посмотреть в новогодние праздники

Слово и Дело 14:57
Армия и оружие

Ливия запросила военную поддержку Турции

Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную поддержку со стороны Турции.
Российская газета 26 декабря в 16:57
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