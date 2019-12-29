Происшествия
Московский КомсомолецОпубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
По некоторым данным, у судна отказал двигатель. Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы Fokker-100 авиакомпании Bek Air. "Чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты", - заявила пресс-служба аэропорта.
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с чего всё началось
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.РБК00:36
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