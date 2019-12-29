с чего всё началось

По некоторым данным, у судна отказал двигатель. Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы Fokker-100 авиакомпании Bek Air. "Чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты", - заявила пресс-служба аэропорта.

Политика Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.

Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

Хоккей Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.

Происшествия У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.

Кино Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3» Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.

Шоу-бизнес Кристина Асмус попала в больницу Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.

Политика Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти.

Транспорт Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

Спорт Вестберг обвинил Большунова в повреждении своей палки на «Тур де Ски» Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил Александра Большунова в том, что россиянин сломал ему палку во время четвертьфинального забега в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки "Тур де Ски".