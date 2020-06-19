Политика
Областная газетаОпубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне
Опубликована статья Президента РФ Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Решение написать её глава России объяснил ответственностью перед прошлым и будущим и желанием не допустить повторения страшных трагедий.
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Названа дата публикации статьи Владимира Путина в российских СМИ
Общественная служба новостейвчера в 14:55
«Чтобы понимали муки и трудности»: президент Путин написал статью о Второй мировой войне
Екатеринбург Онлайнвчера в 14:16
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Общество
Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»
Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:14
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам
Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
ТАСС 01:52
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
Происшествия
В Петербурге затопило Боткинскую больницу
Peterburg2.ru 04:56
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с разливом топлива в Норильске
В пятницу днем, 19 июня, президент России Владимир Путин проведет онлайн-совещание по вопросам ликвидации последствий ЧП в Норильске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вечерняя Москва 05:37
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Футбол
Вернер прокомментировал переход в «Челси»
"Челси" подписал контракт с немецким нападающим Тимо Вернером. Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Pravda.Ru вчера в 05:48
Наука
Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19
«Ридус» пообщался со специалистом в области генетики - сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом - и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.
Ридус 04:31
Энергетика
Бюджет нашей области не пострадает от падения экспортных цен на газ
Средняя экспортная цена газа «Газпрома» в минувшем апреле снизилась к уровню марта на 13% — до 109 американских долларов за тысячу кубометров, хотя ещё в январе средняя цена составляла 162 доллара, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Премьер-новости за неделю 16 июня в 10:39
Общество
В России ожидается аномальное похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
Наука
В Китае обнаружили вулкан, который может снова начать извергаться
Evo-rus.com вчера в 11:31
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
РИА Новости вчера в 19:01
Армия и оружие
Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
RT на русском 03:19
Шоу-бизнес
Волочкова переезжает в Астрахань
Известная балерина после приезда в Астрахань, настолько впечатлилась столицей Каспия, что решила остаться здесь на ПМЖ.
Южная Волна 03:08
Политика
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:47
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Общество
WSJ: уличные акции протеста в США не привели к всплеску коронавируса
Уличные протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских не привели к всплеску случаев заболевания коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Znak.com вчера в 21:20
Футбол
РФС заменил арбитра матча ЧР, у которого выявили коронавирус
Ранее РФС сообщил, что по результатам тестирования российских судей анализ ассистента главного арбитра Максима Гаврилина показал положительный результат на коронавирус.
РИА Новости 05:20