Политика

Областная газетаОбластная газетаОпубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне

Опубликована статья Президента РФ Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Решение написать её глава России объяснил ответственностью перед прошлым и будущим и желанием не допустить повторения страшных трагедий.
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Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне

Областная газетавчера в 23:11

Названа дата публикации статьи Владимира Путина в российских СМИ

Общественная служба новостейвчера в 14:55

Песков уточнил, на каком языке Путин писал статью о Второй мировой для американского журнала

Life.ruвчера в 16:20

Опубликован полный текст статьи Путина о Второй мировой

ТК Звездавчера в 17:35

«Чтобы понимали муки и трудности»: президент Путин написал статью о Второй мировой войне

НГСвчера в 14:17

«Чтобы понимали муки и трудности»: президент Путин написал статью о Второй мировой войне

Екатеринбург Онлайнвчера в 14:16

75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

Российская газетавчера в 17:00
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Общество

«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе

5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
17
Политика

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
397
Общество

Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»

Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:14
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
599
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
4K
Политика

Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам

Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
2
Происшествия

В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
ТАСС 01:52
14
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости вчера в 17:00
1,9K
Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
63
Происшествия

В Петербурге затопило Боткинскую больницу

Peterburg2.ru 04:56
14
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с разливом топлива в Норильске

В пятницу днем, 19 июня, президент России Владимир Путин проведет онлайн-совещание по вопросам ликвидации последствий ЧП в Норильске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вечерняя Москва 05:37
Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ

Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 22:38
206
Футбол

Вернер прокомментировал переход в «Челси»

"Челси" подписал контракт с немецким нападающим Тимо Вернером. Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Pravda.Ru вчера в 05:48
Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
19
Наука

Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19

«Ридус» пообщался со специалистом в области генетики - сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом - и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.
Ридус 04:31
Энергетика

Бюджет нашей области не пострадает от падения экспортных цен на газ

Средняя экспортная цена газа «Газпрома» в минувшем апреле снизилась к уровню марта на 13% — до 109 американских долларов за тысячу кубометров, хотя ещё в январе средняя цена составляла 162 доллара, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Премьер-новости за неделю 16 июня в 10:39
94
Общество

В России ожидается аномальное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
829
Наука

В Китае обнаружили вулкан, который может снова начать извергаться

Evo-rus.com вчера в 11:31
Футбол

«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ

"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

РИА Новости вчера в 19:01
3,2K
Армия и оружие

Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем

RT на русском 03:19
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Шоу-бизнес

Волочкова переезжает в Астрахань

Известная балерина после приезда в Астрахань, настолько впечатлилась столицей Каспия, что решила остаться здесь на ПМЖ.
Южная Волна 03:08
43
Политика

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:47
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
4K
Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
187
Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 254 случая заражения коронавирусом

REGNUM 03:47
1,1K
Политика

Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
33
Происшествия

Семья Захарова раскрыла переписку по компенсации от Ефремова

Lenta.ru 01:04
171
Общество

WSJ: уличные акции протеста в США не привели к всплеску коронавируса

Уличные протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских не привели к всплеску случаев заболевания коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Znak.com вчера в 21:20
9
Футбол

РФС заменил арбитра матча ЧР, у которого выявили коронавирус

Ранее РФС сообщил, что по результатам тестирования российских судей анализ ассистента главного арбитра Максима Гаврилина показал положительный результат на коронавирус.
РИА Новости 05:20
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