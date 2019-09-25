Политика
Комсомольская правдаТрамп решил опубликовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским
Дональд Трамп принял решение опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Эти телефонные переговоры вызвали беспокойство в американских спецслужбах. Американский лидер якобы сообщил украинскому президенту информацию, которая «может нанести ущерб интересам США».
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с чего всё началось
«Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал он.RT на русскомвчера в 18:43
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