Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаТрамп решил опубликовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским

Дональд Трамп принял решение опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Эти телефонные переговоры вызвали беспокойство в американских спецслужбах. Американский лидер якобы сообщил украинскому президенту информацию, которая «может нанести ущерб интересам США».
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с чего всё началось
«Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал
 он.
RT на русскомвчера в 18:43

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В США и на Украине по-разному оценили стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Газета.Ru17:08

Киев дал разрешение на публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского

ТАССвчера в 19:30

США опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским

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Власти Украины разрешили опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Коммерсантъ03:11

Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским

РБКвчера в 20:18

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Lenta.ru10:06

Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским

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