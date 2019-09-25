с чего всё началось

Дональд Трамп принял решение опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Эти телефонные переговоры вызвали беспокойство в американских спецслужбах. Американский лидер якобы сообщил украинскому президенту информацию, которая «может нанести ущерб интересам США».

Общество Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Политика Кристалина Георгиева стала главой МВФ В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

Политика Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Общество Кошка из Японии покорила пользователей Сети танцами Кошка по кличке Чако из Японии прославилась в интернете благодаря движениям, напоминающим энергичные танцы.

Космос Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты 25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».

Здоровье Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Космос Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".

Политика Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».

Политика Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.

Наука Инъекции в глаза заменят солдатам ПНВ: будущее на пороге В ближайшем будущем войска США могут обменять приборы ночного видения на простой укол, который позволит солдатам видеть в темноте.

Экономика Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Политика Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.

Футбол «Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.

Интернет «Яндекс.Переводчик» научился переводить разговоры В «Яндекс.Переводчике» появился режим диалога, который пригодится во время общения с иностранцами.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Шоу-бизнес Анна Калашникова заявила, что у набросившегося на журналистов Константина Богомолова комплексы Анна Калашникова в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" Напомним, что накануне свадьбы с Ксенией Собчак, которая состоялась 13 сентября, Богомолов напал на журналиста НТВ в коридоре "Останкино".

Автоспорт Даниил Квят: «Планирую получить удовольствие от „Гран-при России“» Думаю, нас ждут интересные выходные. Планирую получить удовольствие от домашней гонки. Помню свою первую гонку в Сочи в 2014 году.