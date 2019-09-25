с чего всё началось

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Политика Зеленский отверг привлечение США к «нормандскому формату» Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что США не будут включены в ближайшие переговоры "нормандского формата".

Футбол Стало известно, почему Шюррле не сыграл с «КамАЗом» Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не сыграл в матче 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа» из-за болезни.

Политика Зеленский сообщил о готовности расследовать дело сына Байдена Выступая перед журналистами по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Шоу-бизнес Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.

Армия и оружие На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.

Политика Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Кристалина Георгиева стала главой МВФ В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

Музыка «Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей "Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.

Футбол Головин оформил дубль в матче с «Ниццей» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы».

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди.

Культура Раскрыта причина срыва Соловьева Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.

Технологии Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.

Общество Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Здоровье Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в ЕАО Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю сообщило о новой вспышке африканской чумы свиней (АЧС) в селе Амазар в Еврейской автономной области.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.

Авто Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.