Политика
Lenta.ruОпубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
25 сентября Белый дом рассекретил и опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.РБК12:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
Политика
Зеленский отверг привлечение США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что США не будут включены в ближайшие переговоры "нормандского формата".
Pravda.Ru 03:04
Футбол
Стало известно, почему Шюррле не сыграл с «КамАЗом»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не сыграл в матче 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа» из-за болезни.
Евро-футбол.ру 15:27
Футбол
Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Спорт-Экспресс 15:20
Политика
Зеленский сообщил о готовности расследовать дело сына Байдена
Выступая перед журналистами по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец 16:51
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США
В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Мельникова
Известия 11:36
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Музыка
«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей
"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей 23 сентября в 14:50
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию «Эмми»
RuNews24.ru 23 сентября в 02:07
Футбол
Головин оформил дубль в матче с «Ниццей»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы».
ProstoProSport вчера в 16:38
Политика
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов в выборы в Петербурге
Русский дедлайн 09:23
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди.
РБК 19:32
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Технологии
Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Армия и оружие
Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны
«Известия» проанализировали интервью министра обороны и его достижения на посту.
Известия вчера в 01:23
Здоровье
Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в ЕАО
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю сообщило о новой вспышке африканской чумы свиней (АЧС) в селе Амазар в Еврейской автономной области.
Заб.Ру 23 сентября в 19:30
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК 15:22
Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V
Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com 08:49
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика
США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.
РИА Новости 19:00
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49