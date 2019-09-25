Политика

Lenta.ruLenta.ruОпубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
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с чего всё началось
25 сентября Белый дом рассекретил и опубликовал
 стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

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Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским

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