с чего всё началось

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США.

Футбол Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако» Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».

Общество В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.

Экономика Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов, еще в середине июля 2019 года.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Происшествия У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Instagram для Android получил темную тему Приложение Instagram для Android получило темную тему.

Футбол «Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".

Политика Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Сын Гарри и Меган впервые появился на публике Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.

Политика Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Экономика Руководителем МВФ стала Кристалина Георгиева 9 сентября стало известно, что Георгиева — единственная претендентка на пост главы МВФ.

Политика Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания Выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке, глава российской дипломатии отметил, что РФ будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать, передает РИА "Новости".

Армия и оружие СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк написала завещание Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.

Гаджеты Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.