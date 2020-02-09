Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.

с чего всё началось

Камера зафиксировала, как Airbus A320 садится на посадочную полосу и улетает, когда Израиль прекратил наносить ракетные удары. Сообщается, что самолет чудом избежал попадания ракеты. Экстренная посадка пассажирского самолета Airbus A320 на авиабазе Хмеймим была заснята на видео.

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