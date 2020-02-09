Армия и оружие
Газета.RuОпубликована видеозапись посадки сирийского Airbus на авиабазе Хмеймим
Камера зафиксировала, как Airbus A320 садится на посадочную полосу и улетает, когда Израиль прекратил наносить ракетные удары. Сообщается, что самолет чудом избежал попадания ракеты. Экстренная посадка пассажирского самолета Airbus A320 на авиабазе Хмеймим была заснята на видео.
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с чего всё началось
Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.ТК Звезда01:06
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В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии
Комсомольская правда04:10
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