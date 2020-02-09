Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПосадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео. Запись 9 февраля опубликовал телеканал «Звезда».
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с чего всё началось

Вывели из-под удара: видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим

Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.
ТК Звезда01:06

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Минобороны показало видео посадки на Хмеймиме ушедшего от ПВО лайнера

РБК05:29

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Известия04:35

Посадку уходящего от обстрела лайнера на российской авиабазе сняли на видео

Телеканал 360°03:18

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Комсомольская правда04:10

Посадка едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии попала на видео

Lenta.ru03:14

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

РИА Новости02:45

Вывели из-под удара: видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим

ТК Звезда01:06
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
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