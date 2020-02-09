Армия и оружие
ИзвестияПосадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео. Запись 9 февраля опубликовал телеканал «Звезда».
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с чего всё началось
Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.ТК Звезда01:06
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В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии
Комсомольская правда04:10
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