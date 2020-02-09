Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.

с чего всё началось

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео. Запись 9 февраля опубликовал телеканал «Звезда».

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Энергетика Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.

Происшествия Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

Политика Валенса высмеял требование Польшей репараций от России Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.

Происшествия В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии.

Экономика Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.

Происшествия Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.

Шоу-бизнес Блогер Ида Галич родила первенца Сегодня в 10 часов утра в элитном клиническом госпитале MD GROUP известная блогер Ида Галич родила первенца.

Технологии Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.