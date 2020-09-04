Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
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Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости публикует расшифровку этого диалога.В источнике
Подробнее о событии
Минск опубликовал перехваченный белорусскими спецслужбами разговор Варшавы и Берлина
Комсомольская правда13:39