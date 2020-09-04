Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Смотрите также
Европейский телескоп сделал самые детальные снимки поверхности Солнца
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Япония намерена построить корабли для защиты от баллистических ракет
Велогонщик Свешников скончался во время Гран-при Москвы
Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
Мик Шумахер хочет опередить Шварцмана за счёт стабильности
Российский дизайнер создал рендер стильной «Буханки»
Белоруссия располагает доказательствами о ложном отравлении Навального
Песков заявил о передаче ФСБ данных Белоруссии по делу Навального
В Кремле заявили, что детали фальсификации с Навальным пока неясны
Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Месси заявил о продолжении карьеры в «Барселоне»
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Велогонщик Свешников скончался во время Гран-при Москвы
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости публикует расшифровку этого диалога.В источнике
С чего всё началось
Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовал
аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается фальсификация результатов отравления оппозиционера Алексея Навального.
Подробнее о событии
Белорусское ТВ опубликует доказательства фальсификации отравления Навального
Коммерсантъвчера в 11:30
Минск опубликовал перехваченный белорусскими спецслужбами разговор Варшавы и Берлина
Комсомольская правдавчера в 13:39
Пранкер Вован опроверг причастность к «разговору Германии и Польши» о Навальном
Lenta.ruвчера в 15:53