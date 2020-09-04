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РИА Новости
РИА Новости

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости публикует расшифровку этого диалога.В источнике
С чего всё началось
Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовал
 аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается фальсификация результатов отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБКвчера в 13:51
Подробнее о событии
ТАСС

В Белоруссии обнародовали упомянутую Лукашенко запись разговора об инциденте с Навальным

ТАССвчера в 14:02
RT на русском

В Белоруссии обнародовали «запись разговора Польши и ФРГ» о Навальном

RT на русскомвчера в 14:14
Коммерсантъ

Белорусское ТВ опубликует доказательства фальсификации отравления Навального

Коммерсантъвчера в 11:30
РБК

В Минске опубликовали «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

РБКвчера в 13:51
РИА Новости

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

РИА Новостивчера в 13:40
Комсомольская правда

Минск опубликовал перехваченный белорусскими спецслужбами разговор Варшавы и Берлина

Комсомольская правдавчера в 13:39
Lenta.ru

Пранкер Вован опроверг причастность к «разговору Германии и Польши» о Навальном

Lenta.ruвчера в 15:53

Инсталляции INTERVALS появятся на трех зданиях в Нижнем Новгороде

Как сообщают организаторы, мероприятие войдет в событийную программу 800-летия столицы Приволжья и состоится в три этапа: С 24 по 27 сентября на здании гостиницы "Октябрьская", расположенной на Верхневолжской набережной, 9А, пройдет показ инсталляции.
Гипер ННвчера в 04:58
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Япония намерена построить корабли для защиты от баллистических ракет

MOD Russia / via Globallookpress.com Правительство Японии в качестве альтернативы наземным комплексам Aegis Ashore рассматривает возможность строительства новых кораблей, которые будут защищать острова от баллистических ракет.
РЕН ТВвчера в 22:07

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«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой

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РИА Новости1 сентября в 20:33
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ВШЭ сообщила о рекордном падении покупательной способности россиян

По расчетам экспертов Центра развития Высшей школы экономики (есть в распоряжении "Газеты.Ru"), покупательная способность денежных доходов населения во втором квартале 2020 года значительно упала.
Газета.Ruвчера в 15:25
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