Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
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Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости публикует расшифровку этого диалога.В источнике
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Минск опубликовал перехваченный белорусскими спецслужбами разговор Варшавы и Берлина
Комсомольская правдавчера в 13:39