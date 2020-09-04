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РИА Новости
РИА Новости

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости публикует расшифровку этого диалога.В источнике
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RT на русском

В Белоруссии обнародовали «запись разговора Польши и ФРГ» о Навальном

RT на русскомвчера в 14:14
Lenta.ru

В сети высмеяли опубликованные «переговоры Варшавы и Берлина» о Навальном

Lenta.ru18:24
ТАСС

В Белоруссии обнародовали упомянутую Лукашенко запись разговора об инциденте с Навальным

ТАССвчера в 14:02
Коммерсантъ

Что слышала радиоразведка Белоруссии про Александра Лукашенко, Алексея Навального и Владимира Путина

Коммерсантъ18:07
РБК

В Минске опубликовали «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

РБКвчера в 13:51
РИА Новости

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

РИА Новостивчера в 13:40
Комсомольская правда

Минск опубликовал перехваченный белорусскими спецслужбами разговор Варшавы и Берлина

Комсомольская правдавчера в 13:39

Наместников вновь вывел «Колорадо» вперёд в матче с «Далласом»

На момент написания новости счёт 4:4. Вскоре после гола российского форварда «Далласа» Александра Радулова, второй раз в матче отличился россиянин из «Колорадо» Владислав Наместников, который вывел «Эвеланш» вперёд на 57-й минуте, забив с передач Джей Ти Комфера и российского защитника Никиты Задорова.
Наместников вновь вывел «Колорадо» вперёд в матче с «Далласом»
Чемпионат18:38

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUMвчера в 00:42
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Сестра Ким Кардашьян показала откровенное фото в бикини

Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала серию фотографий с отдыха Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@ kendalljenner) 3 Сен 2020 в 12:46 PDT Американская супермодель Кендалл Дженнер показала серию откровенных кадров с отдыха в своем Instagram.
АМИТЕЛвчера в 11:11