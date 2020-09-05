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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.В источнике
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РИА Новости

Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном

РИА Новости03:53
Интерфакс

Что случилось этой ночью: суббота, 5 сентября

Интерфакс01:30
Вести.Ru

В Белоруссии опубликовали запись перехваченного разговора о Навальном

Вести.Ruвчера в 13:52
ТАСС

В Белоруссии обнародовали упомянутую Лукашенко запись разговора об инциденте с Навальным

ТАССвчера в 14:02
Forbes

«Лукашенко оказался крепким орешком»: опубликована запись «перехваченного» Минском разговора о Навальном

Forbesвчера в 14:03
РБК

В Минске опубликовали «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

РБКвчера в 13:51
Коммерсантъ

Что слышала радиоразведка Белоруссии про Александра Лукашенко, Алексея Навального и Владимира Путина

Коммерсантъ18:07

Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке

Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который две недели назад на фоне протестов в Минске появился с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.
Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке
Газета.Ru01:40
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В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новости01:37