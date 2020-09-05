Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
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3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.В источнике
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