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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.В источнике
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РИА Новости

Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном

РИА Новости03:53
РБК

В Минске опубликовали «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

РБКвчера в 13:51
Коммерсантъ

Что слышала радиоразведка Белоруссии про Александра Лукашенко, Алексея Навального и Владимира Путина

Коммерсантъ18:07
ТАСС

В Белоруссии обнародовали упомянутую Лукашенко запись разговора об инциденте с Навальным

ТАССвчера в 14:02
Forbes

«Лукашенко оказался крепким орешком»: опубликована запись «перехваченного» Минском разговора о Навальном

Forbesвчера в 14:03
Интерфакс

Что случилось этой ночью: суббота, 5 сентября

Интерфакс01:30
Вести.Ru

В Белоруссии опубликовали запись перехваченного разговора о Навальном

Вести.Ruвчера в 13:52

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".
ТАСС05:01
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Российские аналитики предсказали укрепление курса рубля к концу года

Среди факторов, которые могут негативно повлиять на курс рубля, эксперты назвали цену на нефть, вторую волну коронавируса, введение новых антироссийских санкций со стороны Запада и даже президентские выборы в Америке.
Evo-rus.com05:01
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант эфире "Первого канала" спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках и в сопровождении вооруженного сына Николая.
РИА Новости04:26
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Сестра Ким Кардашьян показала откровенное фото в бикини

Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала серию фотографий с отдыха Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@ kendalljenner) 3 Сен 2020 в 12:46 PDT Американская супермодель Кендалл Дженнер показала серию откровенных кадров с отдыха в своем Instagram.
АМИТЕЛвчера в 11:11

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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