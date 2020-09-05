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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Государственное телевидение Белоруссии опубликовало запись разговора между Берлином и Варшавой по ситуации с якобы «отравлением» блогера Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовал
 аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается фальсификация результатов отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК4 сентября в 15:00
Подробнее о событии
Говорит Москва

Экс-разведчик счёл подлинным «перехваченный разговор Берлина и Варшавы»

Говорит Москвавчера в 06:16
ТАСС

В Белоруссии обнародовали упомянутую Лукашенко запись разговора об инциденте с Навальным

ТАСС4 сентября в 14:02
Комсомольская правда

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Комсомольская правдавчера в 19:09
РБК

В Минске опубликовали «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

РБК4 сентября в 15:00
RT на русском

В Белоруссии обнародовали «запись разговора Польши и ФРГ» о Навальном

RT на русском4 сентября в 14:14
Интерфакс

Что случилось этой ночью: суббота, 5 сентября

Интерфаксвчера в 01:30
РИА Новости

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

РИА Новости4 сентября в 13:40

В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной
Lenta.ruвчера в 09:55
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии
Газета.Ruвчера в 03:23
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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Военно-морская мощь Украины выросла на один катер

Киев, 5 сентября 2020, 21:37 — REGNUM Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
REGNUMвчера в 14:37

Гало галактики Андромеда соприкоснулось с Млечным путем: «Хаббл» наблюдает фантастический контакт

Прозрачное диффузное облако плазмы, окружающее ближайшего галактического соседа – Андромеду, вступило в контакт с галактикой Млечный путь.
Экология Регионов3 сентября в 02:34
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Экс-юрист Трампа рассказал об отношении президента США к Путину

Вашингтон, 6 сентября 2020, 06:10 — REGNUM Утверждение, что президент США Дональд Трамп восхищается стилем управления страной российского лидера Владимира Путина сделал в своих мемуарах экс-юрист Трампа Майкл Коэн.
REGNUM23:10
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Чиновники задним числом отменили коронавирусные выплаты врачам в Пермском крае

Переболевшие COVID-19 врачи из пермских больниц, не перепрофилированных в лечебницы для коронавирусных пациентов, не получат единовременные выплаты, обещанные чиновниками за заражение новым вирусом.В начале апреля региональное правительство постановило единовременно выплатить медикам, заразившимся COVID-19 во время работы, 50 окладов, а членам семей умерших медиков - 100 окладов.
Вечерняя Казаньвчера в 03:11
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