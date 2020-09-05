Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
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Государственное телевидение Белоруссии опубликовало запись разговора между Берлином и Варшавой по ситуации с якобы «отравлением» блогера Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовал
аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается фальсификация результатов отравления оппозиционера Алексея Навального.
Подробнее о событии
В Белоруссии обнародовали упомянутую Лукашенко запись разговора об инциденте с Навальным
ТАСС4 сентября в 14:02
В Белоруссии обнародовали «запись разговора Польши и ФРГ» о Навальном
RT на русском4 сентября в 14:14