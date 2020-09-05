Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Государственное телевидение Белоруссии опубликовало запись разговора между Берлином и Варшавой по ситуации с якобы «отравлением» блогера Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовал
 аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается фальсификация результатов отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК4 сентября в 15:00
Подробнее о событии
RT на русском

В Белоруссии обнародовали «запись разговора Польши и ФРГ» о Навальном

RT на русском4 сентября в 14:14
Интерфакс

Что случилось этой ночью: суббота, 5 сентября

Интерфаксвчера в 01:30
Комсомольская правда

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Комсомольская правдавчера в 19:09
РБК

В Минске опубликовали «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

РБК4 сентября в 15:00
Говорит Москва

Экс-разведчик счёл подлинным «перехваченный разговор Берлина и Варшавы»

Говорит Москвавчера в 06:16
ТАСС

В Белоруссии обнародовали упомянутую Лукашенко запись разговора об инциденте с Навальным

ТАСС4 сентября в 14:02
РИА Новости

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

РИА Новости4 сентября в 13:40

Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ на линии разграничения

Верховный главнокомандующий вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приказал уничтожить сооружения украинских военных, которые расположены на линии разграничения в Донбассе.
Внешнеэкономические связивчера в 16:00
1,7K

В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ruвчера в 09:55
3

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
121

Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
54

«Реал» намерен выручить 100 млн евро с продажи четырёх игроков

Отмечается, что "Реал" хотел бы расстаться с Лукасом Васкесом, если получит выгодное предложение, однако сам футболист не намерен покидать мадридскую команду, что делает этот трансфер маловероятным.
Soccer.ruвчера в 14:24

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
3