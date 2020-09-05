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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.В источнике
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: суббота, 5 сентября

Интерфакс01:30
Комсомольская правда

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Комсомольская правда19:09
РБК

В Минске опубликовали «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

РБКвчера в 13:51
ТАСС

В Белоруссии обнародовали упомянутую Лукашенко запись разговора об инциденте с Навальным

ТАССвчера в 14:02
RT на русском

В Белоруссии обнародовали «запись разговора Польши и ФРГ» о Навальном

RT на русскомвчера в 14:14
Коммерсантъ

Что слышала радиоразведка Белоруссии про Александра Лукашенко, Алексея Навального и Владимира Путина

Коммерсантъ18:07
РИА Новости

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

РИА Новостивчера в 13:40

Суд приостановил работу «Детского мира» в Севастополе

Прокуратура направила иск в суд о понуждении собственника торгового центра устранить нарушения, а также направила ходатайство об обеспечении иска в период его судебного рассмотрения путём приостановления эксплуатации торгового центра.
Суд приостановил работу «Детского мира» в Севастополе
Новый Севастопольвчера в 10:18
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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ОСК сообщила об отставании строительства подлодок «Лада» от плана

Задержка строительства двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" исходит от технических проблем одного из поставщиков оборудования, сообщает РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Народные новостивчера в 06:40
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе, предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру», сообщается на сайте американского Минюста.
Коммерсантъ19:43