с чего всё началось

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Футбол В РФС изучат ситуацию с закрытием фанатов «Спартака» на матче в Челнах В Российском футбольном союзе (РФС) изучат ситуацию с фанатами московского «Спартака», которая произошла во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.

Происшествия Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником В американском городе Фремонт произошел довольно забавный случай — единственная Tesla, принадлежащая местному полицейскому участку, израсходовала заряд аккумуляторной батареи в самый неподходящий для этого момент — в самый разгар погони за подозреваемым.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Политика Лукашенко раскрыл роль Януковича в ухудшении отношений между Россией и Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что российско-украинские отношения испортились еще в период правления бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Происшествия Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Происшествия Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Происшествия Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.

Политика Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.

Политика Мадуро прокомментировал итоги своего визита в Россию Президент Венесуэлы Николас Мадура дал высокую оценку итогам своего рабочего визита в Москву.

Происшествия Затонул горевший в Норвегии российский траулер В норвежском Тромсё траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник" опрокинулся и затонул,передает ТАСС.

Шоу-бизнес Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.

Политика Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Политика Лукашенко предложил Киеву транспортировать нефть в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Киеву поставлять нефть на белорусские НПЗ через украинскую территорию, а затем получать выработанные нефтепродукты.