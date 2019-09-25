Политика
Lenta.ruОпубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Как сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, жалоба может быть опубликована утром 26 сентября по местному времени (вечером по московскому времени).Коммерсантъ04:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
Футбол
В РФС изучат ситуацию с закрытием фанатов «Спартака» на матче в Челнах
В Российском футбольном союзе (РФС) изучат ситуацию с фанатами московского «Спартака», которая произошла во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.
Inkazan 05:31
Происшествия
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником
В американском городе Фремонт произошел довольно забавный случай — единственная Tesla, принадлежащая местному полицейскому участку, израсходовала заряд аккумуляторной батареи в самый неподходящий для этого момент — в самый разгар погони за подозреваемым.
Ferra 05:40
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
Лукашенко раскрыл роль Януковича в ухудшении отношений между Россией и Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что российско-украинские отношения испортились еще в период правления бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 08:44
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин отметился голевой передачей
Спорт-Экспресс вчера в 23:14
Происшествия
Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло
Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Российская газета 04:32
Происшествия
Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло
Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Известия вчера в 09:58
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома
В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Политика
Мадуро прокомментировал итоги своего визита в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадура дал высокую оценку итогам своего рабочего визита в Москву.
Телеканал 360° вчера в 19:33
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
Затонул горевший в Норвегии российский траулер
В норвежском Тромсё траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник" опрокинулся и затонул,передает ТАСС.
Газета.Ru 03:55
Шоу-бизнес
Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске
Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.
Вечерний курьер 04:48
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Политика
Лукашенко предложил Киеву транспортировать нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Киеву поставлять нефть на белорусские НПЗ через украинскую территорию, а затем получать выработанные нефтепродукты.
Взгляд.ру 07:35
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39