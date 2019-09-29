Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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Появилось фото «попавшего в ловушку» авианосца США в Южно-Китайском море

РБК05:00

Китайцы «захватили» американский военный авианосец

Ferraвчера в 07:51

Фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей опубликовано в Сети

ФАН04:43

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

РИА Новости03:26

Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море

ГЛАС.RUвчера в 07:56

На фото попала «ловушка» кораблей ВМС Китая для авианосца США

Российская газета04:25

В Китае: авианосец «Рональд Рейган» попал в ловушку в Южно-Китайском море

Военное обозрениевчера в 00:27
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Албон будет стартовать с пит-лейна в Сочи

Тайский пилот «Ред Булла» Александр Албон будет стартовать с пит-лейна на «Гран-при России» из-за замены днища болида, информирует сайт Международной автомобильной федерации (FIA).
Спорт-Экспресс 06:05
Армия и оружие

Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец

Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro вчера в 17:31
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Волейбол

Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт 27 сентября в 10:39
Политика

Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.
Российская газета 06:32
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Политика

«Антиукраинская гнида»: Ницой онемела от русской речи в такси

Украинская писательница Лариса Ницой принялась оскорблять таксиста, который начал общаться с ней на русском языке.
РЕН ТВ 06:14
Футбол

ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

RT на русском 06:28
Футбол

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Матч ТВ 04:02
Футбол

Павел Мамаев перешёл в «Ростов»

Хотя, кажется, было бы справедливо сделать исключение для Мамаева и Кокорина в связи с обстоятельствами, из-за которых они почти год оставались без футбола.
Чемпионат вчера в 12:13
Политика

К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Политика

Иран захотел от США 50 миллиардов долларов

Если США хотят, чтобы Иран вернулся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД), то должны выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов и вернуться к ядерной сделке.
Lenta.ru 06:28
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Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Газета.Ru 04:17
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Опубликован второй трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

REGNUM 26 сентября в 02:01
Автоспорт

80 минут до старта: Комментарий Виталия Петрова

В Mercedes выбрали для стартового отрезка шины Medium, но сложно сказать, станет ли эта стратегия выигрышной.
F1news.ru 05:50
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Deita.ru 01:10
Музыка

Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»

28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Футбол

«Монако» разгромил «Брест», Головин провел на поле 78 минут

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, вместо него вышел Адриен Силва.
Sport24.ru вчера в 16:05
Политика

В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру

Парламентская газета 05:17
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
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Технологии

Huawei запустит в России свой видеосервис

В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК вчера в 04:01
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Политика

Народный дипломат презентует книгу о «нашем Крыме»

Российская газета вчера в 07:55
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление в отставку

Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Деловое.ТВ 27 сентября в 07:46
Происшествия

В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи

В американском штате Флорида щенок питбуля ценой своей жизни спас двух детей от ядовитой змеи, пишет Fox35.
РИА Новости 02:07
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Здоровье

Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 27 сентября в 21:11
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