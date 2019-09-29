Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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В Китае: авианосец «Рональд Рейган» попал в ловушку в Южно-Китайском море
Военное обозрениевчера в 00:27
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Тайский пилот «Ред Булла» Александр Албон будет стартовать с пит-лейна на «Гран-при России» из-за замены днища болида, информирует сайт Международной автомобильной федерации (FIA).
Спорт-Экспресс 06:05
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro вчера в 17:31
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт 27 сентября в 10:39
Политика
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.
Российская газета 06:32
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
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«Антиукраинская гнида»: Ницой онемела от русской речи в такси
Украинская писательница Лариса Ницой принялась оскорблять таксиста, который начал общаться с ней на русском языке.
РЕН ТВ 06:14
Футбол
ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
RT на русском 06:28
Футбол
Павел Мамаев перешёл в «Ростов»
Хотя, кажется, было бы справедливо сделать исключение для Мамаева и Кокорина в связи с обстоятельствами, из-за которых они почти год оставались без футбола.
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Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Политика
Иран захотел от США 50 миллиардов долларов
Если США хотят, чтобы Иран вернулся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД), то должны выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов и вернуться к ядерной сделке.
Lenta.ru 06:28
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Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Газета.Ru 04:17
Кино
Опубликован второй трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
REGNUM 26 сентября в 02:01
Автоспорт
80 минут до старта: Комментарий Виталия Петрова
В Mercedes выбрали для стартового отрезка шины Medium, но сложно сказать, станет ли эта стратегия выигрышной.
F1news.ru 05:50
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Футбол
«Монако» разгромил «Брест», Головин провел на поле 78 минут
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, вместо него вышел Адриен Силва.
Sport24.ru вчера в 16:05
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
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Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК вчера в 04:01
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В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
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Народный дипломат презентует книгу о «нашем Крыме»
Российская газета вчера в 07:55
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление в отставку
Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
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В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
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РИА Новости 02:07
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Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 27 сентября в 21:11