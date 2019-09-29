Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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В Китае: авианосец «Рональд Рейган» попал в ловушку в Южно-Китайском море
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Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
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Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Авто
Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили в мощности
Компания Bollinger надеется изменить это с помощью так называемых «бета-прототипов» для своих «прямоугольных» внедорожных электромобилей: внедорожника B1, который дебютировал пару лет назад и пикапа B2, который был представлен в 2018 году.
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Глава компании SpaceX Илон Маск представил широкой публике первый полностью собранный экземпляр космического корабля Starship, предназначенного для межпланетных перелетов.
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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
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В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
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Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста
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В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Экономика
Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
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Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
В Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) состоялся поединок Расула Мирзаева и Шамиля Шахбулатова, который закончился уже в первом раунде нокаутом Мирзаева.
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Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»
Геммолог Ольга Радионова определила, какими "кристаллами" плачет девушка из Армении.
РИА Новости 08:13
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CNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера
CNN заявил об уходе в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который занимал эту должность с 7 июля 2017 года.
Пятый канал 27 сентября в 19:05
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
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Космос
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Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
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Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
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Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке
Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.
Газета.Ru 05:20
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Аксенов выразил соболезнования родным первого президента Крыма
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Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
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Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru 26 сентября в 05:37
Футбол
Виктор Гончаренко: «Чалов и Влашич остаются пенальтистами ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Уралом» (3:1). – Мы правильно реагировали на игровые ситуации.
Sports.ru 06:53
Футбол
«Томь» обыграла «Чайку» в домашнем матче
Tomsk.Ru 07:56
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27