Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruОпубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии. Фотографию похожей на небольшой танк машины, сделанную, предположительно, в горячей точке, на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa.
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Опубликовано фото российского боевого робота-танка в Сирии

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Российская газета03:37

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Россия применяет в Сирии боевых роботов

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Появилось фото российского беспилотного боевого комплекса «Уран-9» в Сирии

Комсомольская правда11:28
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Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
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