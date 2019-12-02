Армия и оружие
Lenta.ruОпубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии. Фотографию похожей на небольшой танк машины, сделанную, предположительно, в горячей точке, на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa.
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Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Футбол
Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Политика
В Кремле высказывания Володина по Украине назвали оценочными
В Кремле назвали оценочным высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов, и напомнили, что внешнюю политику в России определяет президент.
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Футбол
Роналду стал третьим в голосовании за «Золотой мяч»
Армия и оружие
Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии
Здоровье
Каабак рассказал, что оперировать умершую девочку было нельзя
Происшествия
Россиянин получил 17 лет колонии в Белоруссии за гашиш
Суд Островецкого района Гродненской области Белоруссии приговорил гражданина России к 17 годам колонии по делу о контрабанде около 290 килограммов гашиша.
Происшествия
В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие
В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Авто
Компания Volvo представила гибридный кроссовер XC60 для России
Российские дилеры Volvo принимают заказы на гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который доступен в двух комплектациях – Inscription и R-Design, стоимостью в 5 379 000 и 5 499 000 рублей соответственно.
Музыка
На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак
На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Игры
Новый патч Rockstar исправил множество ошибок в Red Dead Redemption 2
Компания Rockstar Games выпустила патч к игре Red Dead Redemption 2 для ПК, который исправил множество ошибок.
Происшествия
Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата
Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Футбол
«Краснодар» не смог забить «Тамбову»
В одном из понедельничных матчей восемнадцатого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал «Тамбов».
Экономика
Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России
Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Происшествия
Издевавшихся над сыном родителей осудили в Воронежской области
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Политика
Газовая война: что будет с Украиной и Европой после запуска «Силы Сибири»
В понедельник, 2 декабря, официально был запущен газопровод "Сила Сибири".