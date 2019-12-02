Армия и оружие
Lenta.ruОпубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии. Фотографию похожей на небольшой танк машины, сделанную, предположительно, в горячей точке, на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa.
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Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Кино
Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»
По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
Политика
Зеленский предупредил, что последует за войной в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов урегулировать ситуацию на Донбассе только мирным путем, так как за войной в регионе может разразиться «тотальная война» в Европе.
Политика
В Мадриде начинается 25-я конференция ООН по климату
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) начинается в понедельник в Мадриде.
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Шоу-бизнес
Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
Экономика
Пакистан вернёт России $93,5 млн долга
Россия и Пакистан заключили соглашение, подразумевающее возвращение российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР.
Кино
«Холодное сердце 2» стартовало в России с рекордами
Мультфильм "Холодное сердце 2" стартовал в России и странах СНГ с рекордными результатами.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО
Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении воинских званий в украинской армии по образцу стран НАТО.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - заявил министр.
Происшествия
В центре Москвы школьницу избили из-за сумки Valentino
У школьницы отняли сумочку Valentino стоимостью 1,5 тыс. евро, внешний аккумулятор за 4 тыс. рублей, наушники Apple, ключи от квартиры и карту «Тройка».
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Футбол
Бельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020
Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.