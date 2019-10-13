Футбол
Soccer.ruОпубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В «твиттере» сборной России показали травму Петрова, полученную в матче с Кипром
Чемпионатвчера в 12:52
Сборная России показала фото ноги Петрова, замененного в матче с Кипром из-за травмы
Sport24.ruвчера в 13:39
Твиттер сборной России показал фото травмы Петрова, полученной в матче с Кипром
Sports.ruвчера в 13:04
Петров получил страшную травму в дебютном официальном матче за сборную России (ФОТО)
Sport.ruвчера в 13:29
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Армия и оружие
Турция помешала США вывезти десятки опасных боевиков ИГ из Сирии
Издание The New York Times со ссылкой на слова нескольких чиновников из США сообщило, что американским военным пришлось оставить в сирийских тюрьмах, контролируемых курдами, около пятидесяти «особо важных» боевиков из группировки «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда) из-за начала наступления турецких войск на севере страны.
Наша версия 05:24
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
На парламентских выборах в Польше лидирует партия Качиньского
На очередных парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.
Московский Комсомолец вчера в 15:43
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова ответила на вопрос о беременности
Телепрограмма 05:17
Политика
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в «нормандском формате»
В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в "нормандском формате", как это предложил президент Украины Владимир Зеленский, этот вопрос закрыт, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
Политика
Польский политик предложил изменить отношение к России и США
Корвин-Микке считает, что на данный момент польское руководство выстраивает совершенно неправильную политику по отношению как к «заокеанским партнерам», так и к РФ.
Политическая Экспертиза 04:09
Здоровье
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Наука
Стволовые клетки выманили из красного костного мозга виагрой
МедиаПоток 11 октября в 01:42
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил компенсировать расходы авиакомпаниям на керосин из-за растущей стоимости авиатоплива, об этом говорится на официальном сайте президента.
РЕН ТВ 06:57
Армия и оружие
Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ
По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Авто
УАЗ поднял цены на все модели в России
По данным аналитиков, большинство комплектаций УАЗ «Хантер» стали стоить дороже на 5-10 тысяч, УАЗ «Патриот» прибавил к старым прайсам 10 – 10,9 тыс. рублей, а все версии УАЗ «Пикап» подорожали на максимальные 20 тысяч.
CarsWeek.ru 04:47
Шоу-бизнес
Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман
Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
Дни24 06:38
Общество
Минздрав внес доработанную антитабачную концепцию в правительство
Министерство здравоохранения на прошлой неделе представило правительству доработанную антитабачную концепцию, заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
РИА Новости 06:25
Киберспорт
Утечка: в сеть попали новые изображение Warcraft III: Reforged
Первым доступ к файлам Warcraft III: Reforged получил датамайнер Мартин Бенджаминс.
REGNUM 04:59
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 12 октября в 15:59
Армия и оружие
NYT: Россия разбомбила четыре госпиталя в Сирии за 12 часов
По их данным, 5 и 6 мая 2019 года Россия разбомбила четыре больницы в городах Набад-аль-Хайят, Кафр Набл, Аль-Амар и в пещере Кафр Зита.
Snob.ru вчера в 14:15
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие
Кремль оценил возможность военного столкновения с Турцией в Сирии
Москва не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:40
Здоровье
У половины россиян при диспансеризации выявили хронические заболевания
У половины взрослых россиян, прошедших диспансеризацию в прошлом году, выявлены хронические заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.
Аргументы и Факты 04:30
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06