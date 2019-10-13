Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.

ЖКХ В России может появиться единая платежка по ЖКУ Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Политика Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.

Происшествия В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".

Хоккей Овечкин не смог порадовать сына победой Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились голевыми передачами. Но спасти матч все же не удалось.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Экономика Счетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным СП полагает, что бюджет может недополучить порядка 700 млрд рублей за период 2020-2022 гг. (154,5 млрд в 2020-м, 217 млрд в 2021-м и 351 млрд в 2022-м) из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов, которые Минфин переоценил на 14-25% относительно прогнозов Росимущества.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве Каторгиной, все они из Челябинска Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, которая пропала несколько дней назад.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.

Здоровье Жители Златоуста пожаловались на плохое питание в детской больнице Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и плохое питание в детской больнице №2, об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Политика Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.

Шоу-бизнес Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.

Футбол Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.

Общество Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП В городе Абакан Республики Хакасия объявлен траур после гибели мэра города Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае.

Экономика «Мосбиржа» утвердила стратегию развития до 2024 года Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития биржи и ее дочерних компаний до 2024 года, сообщает компания.

Общество Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».

Космос Все нобелевские лауреаты 2019 года Имена новых лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, медицине с физиологией, литературе и достижениям в области мира стали известны на завершающейся сегодня неделе.

Футбол Игнашевич прокомментировал возможный отказ «Торпедо» от участия в РПЛ Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Происшествия Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.