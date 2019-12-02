Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руОпубликовано фото российского боевого робота в Сирии

В Сети появилась фотография российского боевого роботизированного комплекса «Уран-9», сделанная, предположительно, в Сирии. «Российский военный беспилотный наземный аппарат «Уран-9» где-то в Сирии», – говорится в Twitter пользователя Abraxas Spa.
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Появилось фото российского беспилотного боевого комплекса «Уран-9» в Сирии

Комсомольская правда11:28

В Сети появилось фото российского боевого робота «Уран-9»

Известия15:24

В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии

РИА Новости12:56

СМИ: российского боевого робота «Уран-9» заметили в Сирии

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Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Lenta.ru08:56

Россия применяет в Сирии боевых роботов

REGNUM06:59

Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного «Урана-9»

Российская газета03:37
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