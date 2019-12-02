Армия и оружие
Взгляд.руОпубликовано фото российского боевого робота в Сирии
В Сети появилась фотография российского боевого роботизированного комплекса «Уран-9», сделанная, предположительно, в Сирии. «Российский военный беспилотный наземный аппарат «Уран-9» где-то в Сирии», – говорится в Twitter пользователя Abraxas Spa.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Экономика
В Красноярске обманутые дольщики записываются на получение компенсаций
Скоро в Красноярске начнут принимать заявления на компенсации по ущербу недостроев СК «Реставрации».
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Экономика
В новом ТРЦ Благовещенска будет круговая смотровая площадка и самый большой в России фитнес-зал
Согласно первоначальному замыслу, торгово-развлекательный комплекс должен был занять 30 тысяч квадратных метров.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Энергетика
WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Общество
Владельцев электромобилей в Кузбассе освободят от транспортного налога
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога сроком на пять лет.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
WSJ: «Сила Сибири» укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров
Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Политика
Захарова заступилась за права жителей Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Общество
Дорогу от Ноглик до Охи открыли для движения и снова закрыли
Футбол
Виктор Гончаренко: если не забиваешь голы, тяжело рассчитывать на победу
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 18-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" заявил, что до гола его команда не позволяла сопернику подходить к воротам Игоря Акинфеева.
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Политика
Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто»
Президент США Дональд Трамп назвал вопрос импичмента «закрытым» после того, как украинский лидер Владимир Зеленский опроверг связь военной помощи Киеву и расследование против сына экс-президента Байдена.
Общество
Бывший президент США Джимми Картер снова попал в больницу
Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.