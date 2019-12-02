В Сети появилась фотография российского боевого роботизированного комплекса «Уран-9», сделанная, предположительно, в Сирии. «Российский военный беспилотный наземный аппарат «Уран-9» где-то в Сирии», – говорится в Twitter пользователя Abraxas Spa.

Технологии Работающую PlayStation 5 показали на фото В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.

Общество Россияне готовятся к праздникам на распродажах Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Футбол Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом» Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.

Политика Путин подписал закон о СМИ-иноагентах Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.

Общество Владельцев электромобилей в Кузбассе освободят от транспортного налога Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога сроком на пять лет.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Экономика Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.

Политика Захарова заступилась за права жителей Донбасса Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Футбол Виктор Гончаренко: если не забиваешь голы, тяжело рассчитывать на победу Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 18-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" заявил, что до гола его команда не позволяла сопернику подходить к воротам Игоря Акинфеева.

Экономика Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.

Политика Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто» Президент США Дональд Трамп назвал вопрос импичмента «закрытым» после того, как украинский лидер Владимир Зеленский опроверг связь военной помощи Киеву и расследование против сына экс-президента Байдена.