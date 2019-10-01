Политика

Газета.RuГазета.RuОпубликовано новое стихотворение Лаврова

Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Стихотворение посвящено теме "Дым". Стихотворение описывает пожар в тайге и убийство лесником "невзрачного мужичка".
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