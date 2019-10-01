Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Стихотворение посвящено теме "Дым". Стихотворение описывает пожар в тайге и убийство лесником "невзрачного мужичка".

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.

Общество В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».

Гаджеты Найден способ взломать миллионы iPhone на аппаратном уровне Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.

Происшествия Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Политика Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.

Общество В ДНР и ЛНР началась перепись населения Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.

Политика В России планируют изменить правила получения гражданства Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.

Политика Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.

Общество Закон о запрете курения на балконах вступил в силу Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Политика ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.

Политика Китай отметил 70-летие Коммунистической партии военным парадом «Никакая сила не может поколебать статус Китая или помешать китайскому народу и нации идти вперед», - заявил Си на том самом месте, где 1 октября 1949 году Мао Цзэдун провозгласил основание Китайской Народной Республики.

Авто Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.

Кино Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.

Политика Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова снова стала мамой Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.