Политика
Газета.RuОпубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Стихотворение посвящено теме "Дым". Стихотворение описывает пожар в тайге и убийство лесником "невзрачного мужичка".
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Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
RT на русском 08:26
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Футбол
Слуцкий показал свое «обычное голландское утро»
«Мое обычное голландское утро», – пошутил Слуцкий в описании к ролику.
Бомбардир.ру 05:55
Политика
Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Общество
В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг
Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».
Известия 07:12
Гаджеты
Найден способ взломать миллионы iPhone на аппаратном уровне
Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.
3DNews вчера в 02:24
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Здоровье
В Магадане связали низкое положение в рейтинге по ЗОЖ с климатом
Агентство «РИА Новости» накануне представило рейтинг регионов по приверженности жителей здоровому образу жизни.
РБК 07:12
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Политика
В России планируют изменить правила получения гражданства
Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван
Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Вести.Ru вчера в 21:43
Политика
ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.
Известия 08:35
Политика
Китай отметил 70-летие Коммунистической партии военным парадом
«Никакая сила не может поколебать статус Китая или помешать китайскому народу и нации идти вперед», - заявил Си на том самом месте, где 1 октября 1949 году Мао Цзэдун провозгласил основание Китайской Народной Республики.
ГЛАС.RU 02:21
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia
Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
SpeedMe вчера в 09:37
Кино
Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.
Игромания.ру 03:16
Политика
Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова снова стала мамой
Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.
Медпульс 07:51
Происшествия
В ФСБ рассказали о новых задержаниях северокорейских браконьеров
За последние два дня российские пограничники задержали в Японском море 11 маломерных судов КНДР.
Известия 05:08