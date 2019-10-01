Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Стихотворение посвящено теме "Дым". Стихотворение описывает пожар в тайге и убийство лесником "невзрачного мужичка".

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Авто В России начались продажи «УАЗ Патриот» с коробкой «автомат» Российские дилеры Ульяновского автомобильного завода начали продажи внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).

Происшествия Москвич на Lamborghini отказался пропускать скорую помощь и поплатился В Москве водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи, привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с инцидентом.

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