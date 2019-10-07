Шоу-бизнес

Ugpressa.ruUgpressa.ruОпубликовано официальное обращение Анастасии Заворотнюк к народу

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников. Актриса Анастасия Заворотнюк и её семья просят СМИ прекратить спекуляции вокруг её здоровья.
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Концертный директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу НТВ
 призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья звезды «Моей прекрасной няни», опровергнув при этом сообщения о ее смерти.
Московский Комсомолецвчера в 01:28

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Какие слухи ходят о Анастасии Заворотнюк и её здоровье на 8 октября

Татарстан Сегодня07:58

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников

Газета.Ruвчера в 08:29

Семья Анастасии Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Пятый канал06 октября в 13:42

Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы

РИА Новости06 октября в 17:46

«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье

Телепрограмма06 октября в 14:28

Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам

StarHit.ruвчера в 04:00

Анастасия Заворотнюк и ее семья просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

ТАСС06 октября в 12:38
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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