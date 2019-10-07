с чего всё началось

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников. Актриса Анастасия Заворотнюк и её семья просят СМИ прекратить спекуляции вокруг её здоровья.

Политика В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.

Происшествия Появилось видео с места гибели чиновников в Вологодской области В Сети появилось видео с места страшной аварии, произошедшей утром во вторник, 8 октября, на трассе Вологда — Новая Ладога в Шекснинском районе Вологодской области.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Футбол Воспитанник «Зенита» рассказал о договорном матче Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что во времена выступления за петербургское "Динамо" ему предлагали деньги за участие в договорном матче.

Экономика Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Происшествия Истребитель F-16 разбился в Германии Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Политика В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.

Авто Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.

Политика Александр Калашников назначен директором ФСИН Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.

Политика Дальневосточным губернаторам грозят отставки Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.

Здоровье В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» В сети опубликован новый трейлер р комедийного фильма ужасов "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2". Лента "Zombieland: Double Tap" — это прямое продолжение полюбившейся многим первой части фильма.