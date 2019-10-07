Шоу-бизнес
Ugpressa.ruОпубликовано официальное обращение Анастасии Заворотнюк к народу
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников. Актриса Анастасия Заворотнюк и её семья просят СМИ прекратить спекуляции вокруг её здоровья.
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с чего всё началось
Концертный директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу НТВ призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья звезды «Моей прекрасной няни», опровергнув при этом сообщения о ее смерти.Московский Комсомолецвчера в 01:28
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Семья Анастасии Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
Пятый канал06 октября в 13:42
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
РИА Новости06 октября в 17:46
«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье
Телепрограмма06 октября в 14:28
Анастасия Заворотнюк и ее семья просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
ТАСС06 октября в 12:38
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