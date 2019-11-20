Футбол
Metaratings«Тоттенхэм» показал Моуринью с клубной футболкой
Футбольный клуб «Тоттенхэм» представил нового главного тренера команды Жозе Моуринью. В своем «Твиттере» лондонцы опубликовали фотографию португальского специалиста с футболкой «шпор» на клубной базе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Транспорт
Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Кино
Кристиан Бэйл объяснил, почему не вышел четвертый фильм о Бэтмене
Американский актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена, рассказал о причинах, по которым режиссер Кристофер Нолан не снял четвертый фильм о герое комиксов.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Политика
Россия и Белоруссия подготовят план интеграции к 8 декабря
Правительства России и Белоруссии намерены подготовить план интеграции двух стран к 8 декабря.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Футбол
«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ
«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
Шоу-бизнес
Михалкова прокомментировала эротическую сцену в новом фильме
«Рамблер» писал, что ранее Анна Михалкова и ее младшая сестра вступили в шутливую перепалку в соцсети Instagram.
Происшествия
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Авто
Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang
К счастью для Ford, его полностью электрические модели по-прежнему имеют право на получение налогового кредита федерального правительства в размере 7500 долларов США.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Концовка Death Stranding написана для грудничков. Она портит всю игру
Death Stranding – неприлично долгая игра.
Политика
Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США
Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.
Политика
В Латвии решили приостановить трансляцию девяти российских телеканалов
В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов, сообщает РИА Новости.
Футбол
Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» следующим летом
Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» следующим летом и вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью нашей радиостанции рассказал о вогзможных трансферах.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в истории России
Уровень безработицы в России достиг самого низкого в современной истории государства уровня, составив за январь-сентябрь 4,6% экономически активного населения.