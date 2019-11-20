Футбол

MetaratingsMetaratings«Тоттенхэм» показал Моуринью с клубной футболкой

Футбольный клуб «Тоттенхэм» представил нового главного тренера команды Жозе Моуринью. В своем «Твиттере» лондонцы опубликовали фотографию португальского специалиста с футболкой «шпор» на клубной базе.
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Первые фото Моуринью в качестве главного тренера «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс06:39

Моуринью сфотографировался с футболкой «Тоттенхэма» на клубной базе

Чемпионат06:47

«Тоттенхэм» показал первое фото Моуринью с клубной футболкой

Матч ТВ07:19

Опубликовано первое фото Моуринью с футболкой «Тоттенхэма»

Sport24.ru07:14

«Тоттенхэм» показал первое фото Моуринью с клубной футболкой

Sportbox.RU07:19

«Тоттенхэм» опубликовал фото Моуриньо с клубной футболкой на базе команды

Soccer.ru07:12

Моуринью сфотографировался с футболкой «Тоттенхэма» на базе клуба

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