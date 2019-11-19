Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ. Как видно на кадрах, спецназовец стоит у барной стойки и к нему подходят двое мужчин.
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с чего всё началось

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс02:57

Подробнее о событии

Стали известны подробности избиения капитана ФСБ в Москве

РИАМО09:34

Опубликовано видео потасовки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Москва 2407:04

Управляющий рестораном прокомментировал драку с участием капитана спецназа

Вечерняя Москва08:03

Лайф публикует видео с жестоким избиением сотрудника ФСБ в Москве

Life.ru06:17

Спецназовца ФСБ доставили в нейрохирургию после избиения в кафе в центре Москвы

Агентство Москва03:51

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Интерфакс02:57

Избитый в Москве капитан спецназа получил серьезные травмы головы

РЕН ТВ03:37
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Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

Бомбардир.ру вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Экономика

Госдума перераспределила 1% бюджета страны

Госдума во вторник, 19 ноября, приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
РБК 08:08
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Хоккей

Председатель совета директоров «Авангарда»: «Ждем Ковальчука у нас»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылова высказался по поводу ситуации с нападающим Ильей Ковальчуком.
Матч ТВ 06:40
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива

Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
SpeedMe 16 ноября в 18:20
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Гаджеты

Новый фитнес-браслет Xiaomi оказался удешевлённым Mi Band 3i

Компания Xiaomi начала сегодня рекламировать в социальных сетях грядущий анонс нового фитнес браслета, но подробностей не сообщила.
iXBT.com 09:09
Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru вчера в 19:28
Транспорт

Аксенов рассказал о планах расширить маршрутную сеть поездов в Крыму

ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) планирует увеличить число направлений в Крым к началу курортного сезона, сообщается во вторник, 19 ноября, на портале главы республики Сергея Аксенова.
Известия 07:51
Происшествия

Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

Известия 08:29
Политика

В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
РБК 07:37
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Футбол

Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в товарищеском матче

Ранее сборная Бразилии уступила национальной команде Аргентины в товарищеском матче со счётом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Чемпионат 10:22
Шоу-бизнес

Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
WomanHit.ru 04:48
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Шоу-бизнес

Волочкова в заношенном купальнике выставила напоказ соски

Скандально известная балерина предстала в облегающем купальнике, который подчеркнул все изгибы.
Дни.ру вчера в 08:06
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

RT на русском 03:20
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru вчера в 05:33
Кино

Disney назвала даты выхода новых фильмов Marvel

Компания Disney обозначила точный график выхода фильмов студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года.
iReactor вчера в 22:48
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ вчера в 01:57
Кино

Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»

Свободная Пресса 00:49
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv вчера в 11:18
Главное