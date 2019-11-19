Происшествия
РИА НовостиОпубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ. Как видно на кадрах, спецназовец стоит у барной стойки и к нему подходят двое мужчин.
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с чего всё началось
Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.Интерфакс02:57
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Спецназовца ФСБ доставили в нейрохирургию после избиения в кафе в центре Москвы
Агентство Москва03:51
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Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Экономика
Госдума перераспределила 1% бюджета страны
Госдума во вторник, 19 ноября, приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Хоккей
Председатель совета директоров «Авангарда»: «Ждем Ковальчука у нас»
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылова высказался по поводу ситуации с нападающим Ильей Ковальчуком.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Гаджеты
Новый фитнес-браслет Xiaomi оказался удешевлённым Mi Band 3i
Компания Xiaomi начала сегодня рекламировать в социальных сетях грядущий анонс нового фитнес браслета, но подробностей не сообщила.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Транспорт
Аксенов рассказал о планах расширить маршрутную сеть поездов в Крыму
ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) планирует увеличить число направлений в Крым к началу курортного сезона, сообщается во вторник, 19 ноября, на портале главы республики Сергея Аксенова.
Политика
В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине
В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Общество
Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Футбол
Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в товарищеском матче
Ранее сборная Бразилии уступила национальной команде Аргентины в товарищеском матче со счётом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Шоу-бизнес
Волочкова в заношенном купальнике выставила напоказ соски
Скандально известная балерина предстала в облегающем купальнике, который подчеркнул все изгибы.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Кино
Disney назвала даты выхода новых фильмов Marvel
Компания Disney обозначила точный график выхода фильмов студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Кино
Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»
Музыка