Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

с чего всё началось

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ. Как видно на кадрах, спецназовец стоит у барной стойки и к нему подходят двое мужчин.

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

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