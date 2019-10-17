Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruОпубликовано расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

На странице турнира Florida Cup в Twitter появилось расписание матчей на январь. Московскому «Спартаку» предстоит два поединка 15 и 18 января. В соревновании помимо «красно-белых» примут участие «Атлетико Насьональ», «Коринтианс» и «Палмейрас».
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Стали известны даты матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

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Опубликовано расписание матчей «Спартака» на январском турнире в США

Sport24.ruвчера в 15:48
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Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
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Чтобы люди имели удобный доступ к актуальной информации об услугах и тарифах, могли получить услуги онлайн, заключить договоры с обслуживающими компаниями, рассчитать плату, получить информацию о важных событиях.
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В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.
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Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших в мире тюрем

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