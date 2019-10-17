Футбол
LiveSport.ruОпубликовано расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup
На странице турнира Florida Cup в Twitter появилось расписание матчей на январь. Московскому «Спартаку» предстоит два поединка 15 и 18 января. В соревновании помимо «красно-белых» примут участие «Атлетико Насьональ», «Коринтианс» и «Палмейрас».
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Florida Cup: «Спартак» сыграет с «Коринтиансом» 16 января, с «Палмейрасом» – 18-го
Бомбардир.рувчера в 16:09
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